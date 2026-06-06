Тарифи ПриватБанку: скільки доведеться заплатити за поповнення мобільного у червні 2026 року

Людина тримає в руці телефон з відкритим застосунком Приват24. Фото: Новини.LIVE

Поповнення мобільного рахунку у застосунку чи терміналі ПриватБанку давно стало звичною щоденною операцією для мільйонів українців. Однак не всі знають, що залежно від способу оплати зарахування коштів може супроводжуватися додатковою комісією.

Новини.LIVE розповідають, яку комісію за поповнення мобільного доведеться заплатити у червні.

Як поповнити мобільний через ПриватБанк

Фінансова установа пропонує декілька варіантів для переказу коштів мобільному оператору. Як йдеться на сайті ПриватБанку, зробити це можна через:

Застосунок Приват24 (виберіть картку, введіть номер телефону або виберіть із контактів та зазначте суму поповнення). Термінал самообслуговування ПриватБанку або ATM-Recycler (відкрийте меню "Поповнити мобільний" на головному екрані, введіть номер телефону та внесіть необхідну суму). Банкомат (натисніть "Поповнити мобільний", вставте картку, введіть ПІН-код й номер телефону, вкажіть суму поповнення). SMS-банкінг (зі свого фінансового номера надішліть SMS на номер 10060 із текстом PAYxxx+ХХХХ, де "ххх" — сума поповнення, а "ХХХХ" — останні 4 цифри номера картки, з якої ви хочете поповнити рахунок). За номером 3700 (у голосовому меню перейдіть у розділ "Платежі — Поповнити мобільний", дотримуйтеся підказок аудіоасистента). Telegram-бот PrivatBankBot (натисніть "Розпочати" потім "Поповнити", надішліть номер телефону, зазначте суму поповнення, завершіть оплату).

Варто зазначити, що максимальна сума при поповненні мобільного телефону через PrivatBankBot становить 3 000 грн.

Яка комісія у ПриватБанку

За поповнення мобільного, незалежно від суми транзакції, ПриватБанк стягує фіксовану комісію — 4 грн.

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При оплаті з карток інших банків в АТМ, ATM-Recycler, ТСО доведеться віддати ще 1% від суми.

Додаткова комісія за поповнення мобільного кредитними коштами не передбачена.

Раніше Новини.LIVE розповідали, які картки треба замінити клієнтам ПриватБанку у червні. Ігнорувати цю вимогу не варто. Інакше не уникнути проблем з оплатою та іншими фінансовими операціями в Україні та за кордоном.

Також Новини.LIVE писали, що для українців, які отримують пенсію через ПриватБанк, зміняться тарифи. Починаючи з 1 червня банк скасував пільгові умови на операції з міжнародних переказів. Комісія повернулася до колишнього рівня.