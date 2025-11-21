Відео
Головна Фінанси Ліміти на зняття готівки у Польщі — скільки видасть банкомат

Ліміти на зняття готівки у Польщі — скільки видасть банкомат

Ua ru
Дата публікації: 21 листопада 2025 17:35
Оновлено: 18:02
Скільки готівки можна зняти в банкоматах у Польщі — ліміти у 2025 році
Банкомат у Польщі. Фото: Gazeta Pomorska

Для багатьох українців, які тимчасово проживають або працюють у Польщі, питання зняття готівки є доволі актуальним. Попри загальну доступність банкоматів у містах і навіть невеликих населених пунктах, ліміти та правила зняття грошей можуть відрізнятися залежно від банку й типу картки.

Про те, скільки саме готівки можна отримати за одну операцію в Польщі та на що звертати увагу, розповіло видання inPoland.

Загальні ліміти на зняття готівки у Польщі

Кожен банкомат має власні обмеження на зняття готівки — це потрібно для безпечної роботи системи та контролю за наявними коштами в апараті. Такі ліміти визначає сам банк, орієнтуючись на поведінку клієнтів, ризики та ситуацію на фінансовому ринку. Тому максимальні суми можуть різнитися залежно від установи, типу картки та індивідуальних налаштувань. У середньому добові ліміти на зняття готівки коливаються від 2 000 до 10 000 злотих.

Зазвичай банкомати налаштовані на видачу приблизно 40 банкнот за одну операцію. Мінімальна доступна сума, яку можна отримати, здебільшого становить 50 злотих.

Ліміти в банкоматах Польщі

Орієнтовні ліміти на зняття готівки у найпоширеніших банкоматних мережах Польщі такі:

  • Euronet — до 800 злотих за одну транзакцію;
  • Planet Cash — до 1 000 злотих за раз, але клієнти банків-партнерів можуть підвищити цей ліміт;
  • Santander Bank Polska — 1 000 злотих за одну операцію та до 15 000 злотих на добу;
  • Pekao — для власників карт Visa, Mastercard і Maestro доступно 6 000 злотих на добу, для карток Gold — до 15 000 злотих;
  • PKO BP — добовий ліміт становить 20 000 злотих;
  • Millennium — стандартний ліміт 2 000 злотих на день, але його можна підвищити до 20 000 злотих.

Якщо вам потрібно отримати більшу суму, ніж дозволяє банкомат, найпростіше звернутися безпосередньо до відділення банку.

Раніше ми розповідали, що з 2026 року у Польщі буде запущено нову стипендіальну програму для студентів. Планується, що розмір стипендії становитиме 1 000 злотих.

Також дізнавайтеся, скільки готівки можна зберігати вдома в Німеччині.

Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
