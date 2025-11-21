Скільки готівки можна зняти в банкоматах у Польщі — ліміти у 2025 році

Банкомат у Польщі. Фото: Gazeta Pomorska

Для багатьох українців, які тимчасово проживають або працюють у Польщі, питання зняття готівки є доволі актуальним. Попри загальну доступність банкоматів у містах і навіть невеликих населених пунктах, ліміти та правила зняття грошей можуть відрізнятися залежно від банку й типу картки.

Про те, скільки саме готівки можна отримати за одну операцію в Польщі та на що звертати увагу, розповіло видання inPoland.

Загальні ліміти на зняття готівки у Польщі

Кожен банкомат має власні обмеження на зняття готівки — це потрібно для безпечної роботи системи та контролю за наявними коштами в апараті. Такі ліміти визначає сам банк, орієнтуючись на поведінку клієнтів, ризики та ситуацію на фінансовому ринку. Тому максимальні суми можуть різнитися залежно від установи, типу картки та індивідуальних налаштувань. У середньому добові ліміти на зняття готівки коливаються від 2 000 до 10 000 злотих.

Зазвичай банкомати налаштовані на видачу приблизно 40 банкнот за одну операцію. Мінімальна доступна сума, яку можна отримати, здебільшого становить 50 злотих.

Ліміти в банкоматах Польщі

Орієнтовні ліміти на зняття готівки у найпоширеніших банкоматних мережах Польщі такі:

Euronet — до 800 злотих за одну транзакцію;

Planet Cash — до 1 000 злотих за раз, але клієнти банків-партнерів можуть підвищити цей ліміт;

Santander Bank Polska — 1 000 злотих за одну операцію та до 15 000 злотих на добу;

Pekao — для власників карт Visa, Mastercard і Maestro доступно 6 000 злотих на добу, для карток Gold — до 15 000 злотих;

PKO BP — добовий ліміт становить 20 000 злотих;

Millennium — стандартний ліміт 2 000 злотих на день, але його можна підвищити до 20 000 злотих.

Якщо вам потрібно отримати більшу суму, ніж дозволяє банкомат, найпростіше звернутися безпосередньо до відділення банку.

