ПриватБанк та електронний цифровий підпис — що варто знати підприємцям

Як отримати електронний підпис через ПриватБанк — інструкція
Державний ПриватБанк надає українцям, які ведуть бізнес, дуже важливий інструмент — електронний цифровий підпис (ЕЦП). Завдяки цьому спрощуються низка процедур.
Як отримати електронний підпис від ПриватБанку
Для цього, як йдеться на сайті фінустанови, потрібно:
- виконати авторизацію у застосунку "Приват24";
- відкрити меню "Сервіси" та обрати "Бізнес", а потім "Електронний цифровий підпис для фізичних осіб";
- підтвердьте, що усі данні написані правильно;
- придумайте та підтвердьте пароль;
- вам надійде SMS, у якому буде код підтвердження. Його потрібно буде вписати у відповідне поле;
- підтвердьте згоду на обробку персональних даних та натисніть "Далі";
- Після цього електронний підпис автоматично завантажиться на ваш комп’ютер.
Для чого потрібен електронний підпис
Електронний цифровий підпис (ЕЦП) — це надійний засіб для ведення справ. Електронний підпис є двох видів:
- звичайний;
- посилений.
Останнім користуються в органах влади, самоврядування, державні підприємства тощо.
ЕЦП може знадобитися для усіх онлайн-сервісів, де надають державні послуги, наприклад:
- для сплати податків онлайн;
- для ведення звітності онлайн;
- для отримання довідок онлайн;
- для ведення справ;
- для підписання документів онлайн тощо.
Отже, з допомогою ЕЦП буде простіше підписувати документи. Також цей інструмент забезпечить швидкість та безпеку в усіх ваших операціях.
