Головна Фінанси Як отримати електронний підпис через ПриватБанк — інструкція

Як отримати електронний підпис через ПриватБанк — інструкція

Ua ru
Дата публікації: 29 серпня 2025 07:01
ПриватБанк та електронний цифровий підпис — що варто знати підприємцям
Людина сидить за комп'ютером. Фото: Unsplash

Державний ПриватБанк надає українцям, які ведуть бізнес, дуже важливий інструмент — електронний цифровий підпис (ЕЦП). Завдяки цьому спрощуються низка процедур. 

Як о­три­ма­ти е­ле­ктро­нний пі­дпис від При­ва­тБа­нку

Для цього, як йдеться на сайті фінустанови, потрібно:

Читайте також:
  • виконати авторизацію у застосунку "Приват24";
  • відкрити меню "Сервіси" та обрати "Бізнес", а потім "Електронний цифровий підпис для фізичних осіб";
  • підтвердьте, що усі данні написані правильно;
  • придумайте та підтвердьте пароль;
  • вам надійде SMS, у якому буде код підтвердження. Його потрібно буде вписати у відповідне поле;
  • підтвердьте згоду на обробку персональних даних та натисніть "Далі";
  • Після цього електронний підпис автоматично завантажиться на ваш комп’ютер.

Для чого потрібен е­ле­ктро­нний пі­дпис

Електронний цифровий підпис (ЕЦП) — це надійний засіб для ведення справ. Електронний підпис є двох видів:

  • звичайний;
  • посилений.

Останнім користуються в органах влади, самоврядування, державні підприємства тощо.

ЕЦП може знадобитися для усіх онлайн-сервісів, де надають державні послуги, наприклад:

  • для сплати податків онлайн;
  • для ведення звітності онлайн;
  • для отримання довідок онлайн;
  • для ведення справ;
  • для підписання документів онлайн тощо.

Отже, з допомогою ЕЦП буде простіше підписувати документи. Також цей інструмент забезпечить швидкість та безпеку в усіх ваших операціях.

Раніше ми розповідали, що через термінали самообслуговування ПриватБанку можна поповнювати банківські рахунки різною валютою. Відомо, які гроші приймають. Дізнавайтесь також, які знижки на шкільні товари надає ПриватБанк

ПриватБанк банки бізнес банк цифровий підпис
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
