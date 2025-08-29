ПриватБанк та електронний цифровий підпис — що варто знати підприємцям

Людина сидить за комп'ютером. Фото: Unsplash

Державний ПриватБанк надає українцям, які ведуть бізнес, дуже важливий інструмент — електронний цифровий підпис (ЕЦП). Завдяки цьому спрощуються низка процедур.

Як о­три­ма­ти е­ле­ктро­нний пі­дпис від При­ва­тБа­нку

Для цього, як йдеться на сайті фінустанови, потрібно:

виконати авторизацію у застосунку "Приват24";

відкрити меню "Сервіси" та обрати "Бізнес", а потім "Електронний цифровий підпис для фізичних осіб";

підтвердьте, що усі данні написані правильно;

придумайте та підтвердьте пароль;

вам надійде SMS, у якому буде код підтвердження. Його потрібно буде вписати у відповідне поле;

підтвердьте згоду на обробку персональних даних та натисніть "Далі";

Після цього електронний підпис автоматично завантажиться на ваш комп’ютер.

Для чого потрібен е­ле­ктро­нний пі­дпис

Електронний цифровий підпис (ЕЦП) — це надійний засіб для ведення справ. Електронний підпис є двох видів:

звичайний;

посилений.

Останнім користуються в органах влади, самоврядування, державні підприємства тощо.

ЕЦП може знадобитися для усіх онлайн-сервісів, де надають державні послуги, наприклад:

для сплати податків онлайн;

для ведення звітності онлайн;

для отримання довідок онлайн;

для ведення справ;

для підписання документів онлайн тощо.

Отже, з допомогою ЕЦП буде простіше підписувати документи. Також цей інструмент забезпечить швидкість та безпеку в усіх ваших операціях.

