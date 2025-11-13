Пенсії в Україні — хто і коли може вимагати перегляду розміру виплат

Люди пенсійного віку. Фото: Freepik

В Україні громадяни мають право завертатися до Пенсійного фонду України (ПФУ) з вимогою перегляду розміру пенсії після її призначення. З юридичної точки зору, існує три підстави для здійснення перерахунку виплат.

Про це йдеться на порталі "Юристи.ua".

Коли українці мають право вимагати перерахунку пенсії

За інформацією експертів, є кілька приводів, що наділяють громадян правом звертатися за переглядом пенсійних виплат. А саме:

Неврахування років страхового стажу чи доходів. У разі виявлення факту ігнорування наявних даних щодо повного стажу або фактичних заробітків під час призначення пенсії — можна звертатися до ПФУ, надавши відповідні документи. Призначення нових доплат та надбавок. Такі додаткові нарахування можуть з'явитися у військовослужбовців, учасників бойових дій (УБД), громадян із почесними званнями та інших груп населення. Перехід на пенсію після втрати годувальника. У такому разі передбачений перегляд пенсійних виплат для забезпечення належної підтримки, згідно із нормами законодавства.

Також можливий перегляд пенсії громадянам, що продовжують працювати. Перерахунок виплат відбувається у разі:

наявності набуття додаткових 24 місяців стажу після перерахунку;

меншого розміру стажу ніж два роки, його мають переглянути після 24 місяців.

Перерахунок виплат можливий на основі доходу, з якого обчислювали пенсію, або з урахуванням заробітку, отриманого після призначення чи попереднього перегляду виплат.

Пенсію мають перерахувати з першого числа місяця, коли було подано заяву з усіма документами до ПФУ, до 15 числа включно.

Правила написання скарги до ПФУ

За інформацією Пенсійного фонду, можна подавати скарги як у письмовій формі, так і шляхом особистого звернення до відділень. Також дозволяється використовувати для цього портал електронних послуг ПФУ.

Згідно з правилами, у скарзі в обов'язковому порядку потрібно буде зазначити певну інформацію. Йдеться про такі дані:

прізвище, ім'я, по батькові;

адреса проживання (перебування);

ідентифікаційний код/номер паспорта;

найменування територіального органу ПФУ, що виніс рішення щодо пенсій, дата і номер (якщо є);

опис проблеми/прохання/вимоги;

дата написання скарги.

