Україна
Перерахунок виплат — коли пенсіонери можуть вимагати від ПФУ

Перерахунок виплат — коли пенсіонери можуть вимагати від ПФУ

Ua ru
Дата публікації: 13 листопада 2025 06:10
Оновлено: 10:36
Пенсії в Україні — хто і коли може вимагати перегляду розміру виплат
Люди пенсійного віку. Фото: Freepik

В Україні громадяни мають право завертатися до Пенсійного фонду України (ПФУ) з вимогою перегляду розміру пенсії після її призначення. З юридичної точки зору, існує три підстави для здійснення перерахунку виплат.

Про це йдеться на порталі "Юристи.ua".

Читайте також:

Коли українці мають право вимагати перерахунку пенсії 

За інформацією експертів, є кілька приводів, що наділяють громадян правом звертатися за переглядом пенсійних виплат. А саме:

  1. Неврахування років страхового стажу чи доходів. У разі виявлення факту ігнорування наявних даних щодо повного стажу або фактичних заробітків під час призначення пенсії — можна звертатися до ПФУ, надавши відповідні документи.
  2. Призначення нових доплат та надбавок. Такі додаткові нарахування можуть з'явитися у військовослужбовців, учасників бойових дій (УБД), громадян із почесними званнями та інших груп населення.
  3. Перехід на пенсію після втрати годувальника. У такому разі передбачений перегляд пенсійних виплат для забезпечення належної підтримки, згідно із нормами законодавства.

Також можливий перегляд пенсії громадянам, що продовжують працювати. Перерахунок виплат відбувається у разі:

  • наявності набуття додаткових 24 місяців стажу після перерахунку;
  • меншого розміру стажу ніж два роки, його мають переглянути після 24 місяців. 

Перерахунок виплат можливий на основі доходу, з якого обчислювали пенсію, або з урахуванням заробітку, отриманого після призначення чи попереднього перегляду виплат.

Пенсію мають перерахувати з першого числа місяця, коли було подано заяву з усіма документами до ПФУ, до 15 числа включно. 

Правила написання скарги до ПФУ

За інформацією Пенсійного фонду, можна подавати скарги як у письмовій формі, так і шляхом особистого звернення до відділень. Також дозволяється використовувати для цього портал електронних послуг ПФУ.

Згідно з правилами, у скарзі в обов'язковому порядку потрібно буде зазначити певну інформацію. Йдеться про такі дані:

  • прізвище, ім'я, по батькові;
  • адреса проживання (перебування);
  • ідентифікаційний код/номер паспорта;
  • найменування територіального органу ПФУ, що виніс рішення щодо пенсій, дата і номер (якщо є);
  • опис проблеми/прохання/вимоги;
  • дата написання скарги.

Раніше ми писали, що деякі громадяни мають право на особливу фінансову підтримку. Більші виплати передбачені для військових та чорнобильців за наявності інвалідності. 

Також ми повідомляли, коли Пенсійний фонд може призупиняти нарахування пенсій. Утримання виплат може тривати до з’ясування обставин. 

виплати пенсії ПФУ гроші пенсіонери
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
