Пенсії в Україні: коли для перерахунку працюючим пенсіонерам має значення зарплата

Жінки похилого віку.

У Пенсійному фонді України (ПФУ) пояснили правила врахування заробітної плати під час автоматичного перегляду виплат для працюючих пенсіонерів у 2026 році. Оскільки дохід враховується не завжди, у відомстві пояснили, за яких умов новий заробіток може підвищити розмір пенсії.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на інформацію ПФУ.

Коли зарплата має значення під час перерахунку пенсії

Як зазначили у Пенсійному фонді, правила здійснення перерахунку виплат для працюючих пенсіонерів регулює стаття 42 закону №1058-IV "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", а порядок відповідного перерахунку визначено постановою правління ПФУ №10-1.

За даними фонду, заробітну плату, яку громадянин мав після призначення/попереднього перерахунку пенсії, враховують за дотримання таких умов:

Якщо після призначення або перерахунку було набуто щонайменше 24 місяці страхового стажу. Якщо зарплата за всі періоди стажу, починаючи з липня 2000 року до березня 2026 року або будь-які 60 календарних місяців стажу поспіль до 30 червня 2000 року (за надання довідки про зарплату) та всі періоди стажу, починаючи з липня 2000 року по 28 лютого цього року, є вищою за ту, що враховувалась до перерахунку.

У зв'язку з цим, якщо після призначення пенсії людина набула 24 місяці стажу, але зарплатня менша, ніж та, з якої обчислили розмір пенсії, то її недоцільно враховувати. У такому випадку беруть до уваги тільки стаж, що виник після перегляду пенсії, а дохід лишається без змін.

Також важливим є те, що під час обчислення заробітку показник середньої зарплати, який врахували під час призначення або попереднього перерахунку, не зміниться. Право на відповідний перерахунок визначає розмір стажу, набутий станом на 1 березня, зокрема у січні-лютому 2026 року.

Як перерахували пенсії в Україні навесні

У Пенсійному фонді повідомили, що за рахунок підвищень тепер середня пенсія становить 7 137 грн, виплату до 5 000 грн щомісяця нараховують для понад 4,5 млн пенсіонерів (частка у 45% від загальної кількості).

Середня пенсійна виплата з інвалідності становить 6 530 грн, у разі втрати годувальника — 7 689 грн. Суддям виплачують найбільші пенсії (довічне грошове утримання), однак на максимальні пенсії встановлені понижувальні коефіцієнти.

Військовим пенсіонерам сума індексації становила 573 грн, чорнобильцям — 1 576 грн, для 23,6 тис. держслужбовців, науковців, працівників місцевого самоврядування — 1 371 грн.

Хоч у квітні в Україні відбувся перерахунок пенсій для громадян, які продовжують працювати на заслуженому відпочинку, виплатять оновлені суми 1 червня.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, хто може розраховувати на спеціальну щомісячну доплату у травні, що допоможе частково покрити витрати на онуків. Надають такі виплати непрацюючим пенсіонерам, які фактично утримують неповнолітніх дітей.

Ще Новини.LIVE писали, за яких умов можна розраховувати на пенсію у 10 000 грн. За результатом підрахунку, для жінки, яка оформлює пенсію за загальними правилами у 60 років та за наявності 33 років стажу, офіційний заробіток повинен становити близько 28 000 грн.