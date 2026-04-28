Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСтильМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Виплати працюючим пенсіонерам: як рахують дохід для перегляду

Виплати працюючим пенсіонерам: як рахують дохід для перегляду

Ua ru
Дата публікації: 28 квітня 2026 06:10
Пенсії в Україні: коли для перерахунку працюючим пенсіонерам має значення зарплата
Жінки похилого віку. Фото: Новини.LIVE

У Пенсійному фонді України (ПФУ) пояснили правила врахування заробітної плати під час автоматичного перегляду виплат для працюючих пенсіонерів у 2026 році. Оскільки дохід враховується не завжди, у відомстві пояснили, за яких умов новий заробіток може підвищити розмір пенсії.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на інформацію ПФУ.

Коли зарплата має значення під час перерахунку пенсії  

Як зазначили у Пенсійному фонді, правила здійснення перерахунку виплат для працюючих пенсіонерів регулює стаття 42 закону №1058-IV "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", а порядок відповідного перерахунку визначено постановою правління ПФУ №10-1.

За даними фонду, заробітну плату, яку громадянин мав після призначення/попереднього перерахунку пенсії, враховують за дотримання таких умов:

  1. Якщо після призначення або перерахунку було набуто щонайменше 24 місяці страхового стажу.
  2. Якщо зарплата за всі періоди стажу, починаючи з липня 2000 року до березня 2026 року або будь-які 60 календарних місяців стажу поспіль до 30 червня 2000 року (за надання довідки про зарплату) та всі періоди стажу, починаючи з липня 2000 року по 28 лютого цього року, є вищою за ту, що враховувалась до перерахунку. 

У зв'язку з цим, якщо після призначення пенсії людина набула 24 місяці стажу, але зарплатня менша, ніж та, з якої обчислили розмір пенсії, то її недоцільно враховувати. У такому випадку беруть до уваги тільки стаж, що виник після перегляду пенсії, а дохід лишається без змін.

Також важливим є те, що під час обчислення заробітку показник середньої зарплати, який врахували під час призначення або попереднього перерахунку, не зміниться. Право на відповідний перерахунок визначає розмір стажу, набутий станом на 1 березня, зокрема у січні-лютому 2026 року. 

Як перерахували пенсії в Україні навесні

У Пенсійному фонді повідомили, що за рахунок підвищень тепер середня пенсія становить 7 137 грн, виплату до 5 000 грн щомісяця нараховують для понад 4,5 млн пенсіонерів (частка у 45% від загальної кількості). 

Середня пенсійна виплата з інвалідності становить 6 530 грн, у разі втрати годувальника — 7 689 грн. Суддям виплачують найбільші пенсії (довічне грошове утримання), однак на максимальні пенсії встановлені понижувальні коефіцієнти. 

Військовим пенсіонерам сума індексації становила 573 грн, чорнобильцям — 1 576 грн, для 23,6 тис. держслужбовців, науковців, працівників місцевого самоврядування — 1 371 грн.

Хоч у квітні в Україні відбувся перерахунок пенсій для громадян, які продовжують працювати на заслуженому відпочинку, виплатять оновлені суми 1 червня.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, хто може розраховувати на спеціальну щомісячну доплату у травні, що допоможе частково покрити витрати на онуків. Надають такі виплати непрацюючим пенсіонерам, які фактично утримують неповнолітніх дітей. 

Ще Новини.LIVE писали, за яких умов можна розраховувати на пенсію у 10 000 грн. За результатом підрахунку, для жінки, яка оформлює пенсію за загальними правилами у 60 років та за наявності 33 років стажу, офіційний заробіток повинен становити близько 28 000 грн. 

виплати пенсії гроші
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації