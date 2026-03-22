Деякі українці отримають надбавку у 25% до пенсії: як оформити

Людина тримає грошові купюри. Фото: Новини.LIVE

У 2026 році держава продовжує надавати додаткові пенсійні преференції окремим категоріям громадян. Зокрема, відомо, хто може розраховувати на особливі правила оформлення виплат у вигляді дострокового виходу на пенсію та надбавки у 25% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Про це інформують Новини.LIVE із посиланням на матеріали Пенсійного фонду України (ПФУ).

Кому держава надає доплату до пенсії у 25%

За даними ПФУ, громадяни можуть претендувати на додаткову щомісячну доплату на заслуженому відпочинку за наявності статусу Учасника бойових дій (УБД).

Питання надання виплат для цієї категорії громадян регулює ст. 115 закону № 1058-IV "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Згідно з нею, до пенсій УБД, на відміну від виплат для простих громадян, додатково призначають такі надбавки:

доплату у 25% від суми прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (у 2026 році мінімум становить 2595 грн, тому розмір дорівнює 648 грн);

цільова грошова допомога на прожиття у сумі 40 грн;

щомісячна державна адресна допомога до пенсії, якщо пенсія разом з надбавками, доплатами, підвищеннями та сумою індексації не перевищує 5 528 грн.

Умови виходу на пенсію учасників бойових дій

Також серед інших вигод володарів статусу УБД — можливість раніше вийти на пенсію за віком. Згідно з чинними нормами, таким правом можна скористатися за таких умов:

Для чоловіків у разі досягнення 55 років та наявності щонайменше 25 років страхового стажу; Для жінок у разі досягнення 50 років та наявності страхового стажу мінімально 20 років.

Кінцевий розмір пенсій учасників бойових дій може різнитися, адже залежить від загального розміру стажу та отриманого доходу, з якого були сплачені внески до ПФУ.

Часті питання

Які правила оформлення пенсії УБД

Для громадян зі статусом УБД передбачені стандартні вимоги для оформлення пенсії, за винятком подання додаткових документів. Для призначення пенсії необхідно звернутися до будь-якого відділення Пенсійного фонду. Також заявку можна подати дистанційно на вебпорталі електронних послуг ПФУ.

Серед обов'язкових документів: паспорт, ідентифікаційний код, трудова книжка або документи про військову службу, довідка про зарплату, посвідчення УБД, довідка про участь в обороні країни через агресію РФ, фото.

Яка мінімальна пенсія для УБД

У 2026 році розмір мінімальної пенсійної виплати для учасників бойових дій в Україні зріс до 5449 грн. Торік пенсія УБД становила 4958 грн.

Сума ґрунтується на 210% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Якщо розрахунковий розмір пенсії виявиться меншим, то держава має доплатити різницю шляхом нарахування адресної допомоги.