Мінімальна пенсія у 13 000 грн: ПФУ гарантує нові суми з березня

Людина кладе гроші до гаманця.

У березні 2026 року українське законодавство передбачає для кількох соціальних груп громадян право на суттєво вищі пенсійні виплати у близько 13 000 грн. Пенсійний фонд України (ПФУ) уточнив, хто може претендувати на таку гарантовану мінімальну суму.

Про це розповідає редакція Новини.LIVE, посилаючись на інформацію ПФУ.

Кому передбачене право на підвищені пенсії з березня

За даними Пенсійного фонду, навесні підвищилась мінімальна пенсійна виплата для непрацездатних громадян, які втратили членів родини, що захищали країну. Також більші суми виплат нададуть дітям таких громадян, якщо їм замість пенсії надається держдопомога.

У 2025 році такій категорії осіб мінімально гарантована сума становила близько 8 000 грн. З березня 2026 року розмір виплати підняли до 12 810 грн.

Така мінімальна пенсійна виплата буде надана для кожного непрацездатного члена сім’ї: для батьків, дружини, чоловіка, а також для дитини загиблого.

Зросла й мінімальна сума виплат для рідних загиблих захисників, якщо пенсія призначена для двох і більше членів родини, за винятком непрацездатних батьків, дружини чи чоловіка, а соцдопомога — для двох і більше дітей загиблих.

У такому разі мінімальний розмір виплати має становити щонайменше 10 020 грн для кожного члена сім'ї. Торік нараховували для таких осіб по 6 100 грн.

Починаючи з березня 2027 року, гарантовані суми будуть підлягати щорічній індексації.

Правила оформлення гарантованих пенсій

За даними ПФУ, передбачається автоматичне підвищення пенсійних виплат, без потреби у додатковому зверненні громадян.

Якщо такі виплати потрібно оформити вперше, то заздалегідь треба зібрати документи, що підтвердять родинні зв'язки із загиблим захисником, і, відповідно, право на держпідтримку. А саме:

заява про призначення пенсії у разі втрати годувальника;

український паспорт;

ідентифікаційний код;

свідоцтво про шлюб;

свідоцтво про смерть військовослужбовця;

довідка з військової частини, де служив загиблий, витяг з наказу щодо обставин смерті;

довідка про склад сім'ї/інші документи, що підтвердять перебування на утриманні;

реквізити банківського рахунку.

Якщо смерть настала у зв'язку з пораненням, контузією або каліцтвом, отриманим під час бойових дій, то вимагатимуть додатково акт розслідування нещасного випадку.

Пакет документів потрібно подати або особисто, або через портал е-послуг ПФУ чи Центр надання адміністративних послуг.

Раніше ми писали, що українці можуть вплинути вже зараз на розмір майбутніх пенсій. За рекомендаціями ПФУ, доступні кілька варіантів, покликаних збільшити суми пенсійних виплат, зокрема, прибрати з розрахунку пенсії невигідні періоди.

Також ми повідомляли, хто має право на мінімальну пенсію, що втричі перевищує мінімальну суму для простих громадян. У 2026 році деякі категорії людей можуть отримати майже 7,8 тис. грн.

Часті питання

Які ще є державні гарантії для рідних загиблих

Норми законодавства передбачають для таких громадян, окрім щомісячних пенсій, право на разову фіндопомогу. Йдеться про виплату 15 млн грн (500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб).

Оформити компенсацію можна через ТЦК або структури, де ніс службу загиблий (ГУР, СБУ, НГУ). Спочатку виплачується 20% від суми, а решту ділять на рівні частини протягом кількох місяців.

Чи передбачені медичні пільги рідним загиблих захисників

За нормами законодавства, така категорія громадян може отримати право на безплатні ліки, лікарські засоби, імунобіологічні препарати та вироби медичного призначення за рецептами лікарів, безкоштовне першочергове зубопротезування, щорічне медобстеження, першочергове обслуговування в медзакладах, аптеках та шпиталізацію.