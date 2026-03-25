Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Щомісячна доплата у 500 грн для пенсіонерів: ПФУ назвав умови

Ua ru
Дата публікації: 25 березня 2026 06:10
Українські жінки похилого віку. Фото: Новини.LIVE

У 2026 році деякі громадяни щомісяця можуть отримувати доплати до пенсій завдяки своїй тривалій трудовій діяльності та років понаднормового страхового стажу. У Пенсійному фонді України (ПФУ) розкрили формулу, що дає змогу оцінити, на які суми доплати можна розраховувати на заслуженому відпочинку.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію ПФУ.

У Пенсійному фонді поінформували, що норми українського законодавства дають можливість громадянам розраховувати на доплати за наявності страхового стажу, що перевищує норму.

Відповідне питання регулює закон 1058-IV "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". У 2026-му загальні вимоги до страхового стажу для права на оформлення пенсії такі:

  1. Для виходу на заслужений відпочинок у 60 років необхідно мати 33 роки стажу;
  2. Для оформлення пенсії у 63 роки — 23 роки страхового стажу;
  3. Для призначення виплат у 65 років — достатньо 15 років стажу.

Однак частина громадян під час трудової діяльності набула значно більшої кількості стажу від стандартних норм. Згідно з правилами, до понаднормового стажу належить:

  • якщо призначено пенсію до жовтня 2011 року, для страхового стажу понад норму необхідно мати щонайменше 25 років чоловікам та 20 років жінкам;
  • якщо призначено пенсію після жовтня 2011-го — 35 років чоловікам та 30 років жінкам.

Наявність понаднормового страхового стажу гарантує призначення доплат до пенсій. Їх вираховують за спеціальною формулою: кожен додатковий рік понад норму передбачає доплату у розмірі 1% від основної пенсії. Сума обмежена 1% від прожиткового мінімуму для осіб непрацездатного віку.

Коли можуть нарахувати до пенсії понад 500 грн  

Цьогоріч рівень прожиткового мінімуму зріс до 2 595 грн. На основі цього кожен рік понаднормового стажу дасть можливість отримати доплати до пенсії у розмірі 25,95 грн (2595 × 1%). 

З огляду на це, якщо у громадянина є десять років страхового стажу понад норму, то щомісячно ПФУ нараховують по 259 грн (10х25,95). За наявності 20 років понаднормового страхового стажу — доплата дорівнюватиме 518 грн (20х25,95).  

Водночас, працюючі пенсіонери матимуть право на такі доплати, зважаючи на актуальний прожитковий мінімум, після звільнення.
 
Раніше повідомлялося, що цього року розмір мінімальної пенсії для українців з достатнім страховим стажем дорівнює 3 406 грн/міс. Проте дещо вищими можуть бути пенсії, якщо вийти на заслужений відпочинок пізніше. 

Також розповідали, що на початку весни в Україні переглянули пенсії. Зокрема, підвищили виплати на майже 1 200 грн для громадян, які постраждали від аварії на ЧАЕС. 

Часті питання

Як отримати страховий стаж безробітним

Норми законодавства дозволяють розраховувати на страховий стаж навіть безробітним, які втратили роботу. Для цього потрібно зареєструватися у Центрі зайнятості. За умови надходження страхових внесків громадянину будуть зараховувати це як стаж. Зокрема, до стажу можуть включити також період професійного навчання за направленням Центру.

Які результати пенсії після березневої індексації

У березні поточного року для більшості українців було автоматично проіндексовано виплати. Коефіцієнт індексації дорівнював 1, 121 або 12,1%. Однак підвищення торкнулося тільки основного розміру пенсії, без різних доплат. У середньому сума зросла на 568 грн, а розмір військових пенсій — на 1 539 грн. Мінімальний розмір підвищення становив 100 грн, а максимальний — 2 595 грн.

виплати пенсії ПФУ гроші пенсіонери
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації