Щомісячна доплата у 500 грн для пенсіонерів: ПФУ назвав умови

Українські жінки похилого віку.

У 2026 році деякі громадяни щомісяця можуть отримувати доплати до пенсій завдяки своїй тривалій трудовій діяльності та років понаднормового страхового стажу. У Пенсійному фонді України (ПФУ) розкрили формулу, що дає змогу оцінити, на які суми доплати можна розраховувати на заслуженому відпочинку.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію ПФУ.

Які діють вимоги до стажу для пенсій у 2026 році

У Пенсійному фонді поінформували, що норми українського законодавства дають можливість громадянам розраховувати на доплати за наявності страхового стажу, що перевищує норму.

Відповідне питання регулює закон 1058-IV "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". У 2026-му загальні вимоги до страхового стажу для права на оформлення пенсії такі:

Для виходу на заслужений відпочинок у 60 років необхідно мати 33 роки стажу; Для оформлення пенсії у 63 роки — 23 роки страхового стажу; Для призначення виплат у 65 років — достатньо 15 років стажу.

Однак частина громадян під час трудової діяльності набула значно більшої кількості стажу від стандартних норм. Згідно з правилами, до понаднормового стажу належить:

якщо призначено пенсію до жовтня 2011 року, для страхового стажу понад норму необхідно мати щонайменше 25 років чоловікам та 20 років жінкам;

якщо призначено пенсію після жовтня 2011-го — 35 років чоловікам та 30 років жінкам.

Наявність понаднормового страхового стажу гарантує призначення доплат до пенсій. Їх вираховують за спеціальною формулою: кожен додатковий рік понад норму передбачає доплату у розмірі 1% від основної пенсії. Сума обмежена 1% від прожиткового мінімуму для осіб непрацездатного віку.

Коли можуть нарахувати до пенсії понад 500 грн

Цьогоріч рівень прожиткового мінімуму зріс до 2 595 грн. На основі цього кожен рік понаднормового стажу дасть можливість отримати доплати до пенсії у розмірі 25,95 грн (2595 × 1%).

З огляду на це, якщо у громадянина є десять років страхового стажу понад норму, то щомісячно ПФУ нараховують по 259 грн (10х25,95). За наявності 20 років понаднормового страхового стажу — доплата дорівнюватиме 518 грн (20х25,95).

Водночас, працюючі пенсіонери матимуть право на такі доплати, зважаючи на актуальний прожитковий мінімум, після звільнення.



Раніше повідомлялося, що цього року розмір мінімальної пенсії для українців з достатнім страховим стажем дорівнює 3 406 грн/міс. Проте дещо вищими можуть бути пенсії, якщо вийти на заслужений відпочинок пізніше.

Також розповідали, що на початку весни в Україні переглянули пенсії. Зокрема, підвищили виплати на майже 1 200 грн для громадян, які постраждали від аварії на ЧАЕС.

Часті питання

Як отримати страховий стаж безробітним

Норми законодавства дозволяють розраховувати на страховий стаж навіть безробітним, які втратили роботу. Для цього потрібно зареєструватися у Центрі зайнятості. За умови надходження страхових внесків громадянину будуть зараховувати це як стаж. Зокрема, до стажу можуть включити також період професійного навчання за направленням Центру.

Які результати пенсії після березневої індексації

У березні поточного року для більшості українців було автоматично проіндексовано виплати. Коефіцієнт індексації дорівнював 1, 121 або 12,1%. Однак підвищення торкнулося тільки основного розміру пенсії, без різних доплат. У середньому сума зросла на 568 грн, а розмір військових пенсій — на 1 539 грн. Мінімальний розмір підвищення становив 100 грн, а максимальний — 2 595 грн.