Трамп заявив, що ухвалив рішення щодо Tomahawk для України
Головна Фінанси Подвійний стаж — хто з українців отримає пенсію раніше

Подвійний стаж — хто з українців отримає пенсію раніше

Ua ru
Дата публікації: 7 жовтня 2025 06:10
Пенсії в Україні — кому нарахують страховий стаж у подвійному розмірі
Грошові купюри у руках. Фото: Новини.LIVE

Українське законодавство передбачає нарахування страхового стажу для деяких громадян у подвійному розмірі. Правом на оформлення пенсії раніше за інших наділені громадяни, які працюють на шкідливій, небезпечній та екстремальній роботі.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію Пенсійного фонду України (ПФУ).

Читайте також:

Кому з українців рахують страховий стаж у подвійному розмірі

Відповідне питання регулюють норми ст. 24 закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Цьогоріч для оформлення пенсії у 60 років потрібно мати щонайменше 32 роки стажу, адже мінімальний стаж для виходу на пенсію залежить від віку та року виходу на заслужений відпочинок. Показник щороку підвищується на 12 місяців для того, щоб на 2028 рік вийти на 35 років. Проте ті, хто мають менший стаж, зможуть оформити пенсію пізніше:

  • у 63 роки — 22 роки страхового стажу;
  • у 65 років — 15 років стажу.

Деякі працівники, робота яких вважається шкідливою, небезпечною чи екстремальною, зможуть вийти на пенсію раніше, адже стаж для них рахується як за два. Претендувати на такі умови зможуть громадяни, які зайняті:

  • на роботах з особливо шкідливими умовами, що пов’язані з високим рівнем шуму, вібрації, токсичності чи радіації;
  • на підземних роботах на шахтах/підземках/рудниках/підземних комунікаціях;
  • робота у медичних закладах, де існує підвищений рівень ризику (психіатричні/інфекційні медзаклади);
  • військова служба за умов участі у бойових діях, АТО, виконанні особливо небезпечних завдань;
  • робота в зоні надзвичайних ситуацій;
  • праця в екстремальних кліматичних умовах (на високогір’ї, Крайній Півночі);  
  • робота на флоті у тривалих рейсах.

Як українцям оформити подвійний стаж 

Згідно з правилами, якщо громадяни пропрацювали десять років у шкідливих умовах, стаж зарахують за 20 років, що дасть змогу раніше оформити пенсію.

Для підтвердження права на подвійний стаж працівник має надати до Пенсійного фонду пакет документів у вигляді:

  • трудової книжки із записами, де вказана займана посада та час роботи;
  • довідки від роботодавця, де зазначена специфіка робіт;
  • витягів з нормативних актів/інших документів, якщо умови праці були змінені протягом цього періоду.

Нагадаємо, українцям, які мають перевищені норми стажу, передбачена доплата. Так, за кожен додатковий рік понад норму гарантують нарахування 1% до розміру пенсії

Ще писали, кому в Україні надають доплату до пенсії у 25% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Такі умови передбачені для деяких військових. 

виплати пенсії ПФУ пенсіонери стаж
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
