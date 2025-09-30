Середня зарплата в Україні — як змінилась динаміка доходів українців

Бухгалтер в офісі. Фото: Freepik

В Україні спостерігається динаміка скорочення розміру середньої заробітної плати, який є важливим для обчислення пенсії. За серпень 2025 року показник знизився на близько 650 грн проти попереднього місяця.

Зниження середньої зарплати в Україні

За даними ПФУ, середня офіційна заробітна плата у серпні цього року скоротилась до рівня 19,81 тис. грн.

"Пенсійним фондом України затверджено показник за серпень 2025 року середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" враховується для обчислення пенсії. Він становить 19 813,71 грн", — йдеться у повідомленні.

У фонді нагадали, що показник скорочується другий місяць поспіль. Так, у липні середня зарплата була на рівні 20,45 тис. грн.

Водночас, офіційна заробітна плата в червні досягла свого піку з початку року — становила 22,33 тис. грн. Показник був на 1,98 тис. грн вищий, ніж у травні, а рік тому (у червні минулого року) він був на рівні 18,8 тис. грн.

За даними ПФУ, на початку 2025 року середня зарплата дорівнювала 18,66 тис. грн.

Динаміка показника зарплат. Джерело: ПФУ

Пенсійний фонд здійснює відповідний розрахунок даних середньої заробітної плати на основі інформації Державної податкової служби, отриманій в рамках міжвідомчого обміну. Зокрема, вона містить дані звітності страхувальників про зарплату, на яку нараховують єдиний внесок, та середньооблікову чисельність штатних працівників, зайнятих на підприємствах та закладах усіх форм власності, фізосіб-підприємців та громадян, які займаються незалежною професійною діяльністю.

Визначення показника середньої зарплати необхідне, адже його беруть у розрахунок майбутніх пенсій українців. За правилами, потрібні дані за останні три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії.

Зокрема, для пенсії у 2025 році враховують показники середньої зарплати за 2022, 2023 та 2024 роки. За інформацією Пенсійного фонду, цей показник для розрахунку пенсій цьогоріч дорівнює понад 15 тис. грн.

Що буде із зарплатами у 2026 році

Наступного року, відповідно до пропозиції Кабінету міністрів до проєкту Держбюджету, очікується підвищення мінімальної заробітної плати. Показник, що визначає мінімальний гарантований рівень оплати праці українців, з нинішніх 8 000 грн зросте до 8 647 грн.

З огляду на це, зміниться рівень середньої заробітної плати для бронювання на підприємствах. За нормами, середній дохід дорівнює 2,5 мінімальної зарплати. Тому з 2026 року показник сягне 21 617 грн (8 647 грн х коефіцієнт 2,5).

Раніше ми розповідали про те, що у 2026 році очікується щомісячна індексація зарплати працівників. Згідно з нормами Державного бюджету на наступний рік, передбачені певні нюанси.

