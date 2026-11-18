Жінка похилого віку за комп'ютером. Фото: Freepik

У Пенсійному фонді України (ПФУ) рекомендували громадянам самостійно контролювати інформацію в електронній трудовій книжці — цифровому аналозі паперової, де зберігаються дані про трудову діяльність. У разі появи неточностей — їх обов'язково необхідно виправити, адже від цього залежатиме правильність призначення пенсії.

Про це розповіли у пресслужбі ПФУ, передають Новини.LIVE.

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Як здійснити перевірку в е-книжці для права на пенсію

За інформацією Пенсійного фонду, у цифровому аналозі паперової трудової книжки зберігається ключова інформація про трудову діяльність людини:

Місця роботи;

Дати прийняття на роботу;

Час звільнення;

Професійні досягнення (присвоєння, зміна чи позбавлення розряду, рангу, класу, звання, категорії);

Заохочення/нагороди (перенесені з паперового бланка);

Страховий стаж (автоматичний підрахунок загальної кількості років, місяців і днів стажу).

Окрім даних про роботу, до цифрової бази підтягується або завантажується інша інформація у вигляді скан-копій документів, що впливають на обчислення стажу. Зокрема йдеться про освіту на денній формі навчання, військову службу.

Від правильності відповідної інформації залежатиме призначення пенсії, а тому варто самостійно перевіряти відповідні дані.

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Громадянин має або сам оцифрувати книжку, або це має зробити роботодавець. Надалі вона зберігатиметься у Реєстрі застрахованих осіб, який адмініструє Пенсійний фонд.

Як переглянути власну електронну трудову книжку

Кожен громадянин може перевірити інформацію щодо власної діяльності в оцифрованій трудовій книжці на порталі Пенсійного фонду. Для цього необхідно:

зайти на вебпортал ПФУ;

авторизуватися як фізособа за допомогою кваліфікованого е-підпису (КЕП), BankID або "Дія.Підпису";

зайти в розділ "Електронна трудова книжка";

переглянути дані про трудову діяльність.

В електронному документі будуть продубльовані дані паперової книжки та зафіксована хронологія кар'єри працівника.

Як виправити виявлені помилки в е-книжці

За поясненням ПФУ, порядок виправлення неточностей буде залежати від того, у якому саме розділі е-трудової книжки будуть міститися помилки. А саме:

Якщо помилки були виявлені у розділі "Записи трудової книжки (за СПОВ)", то ці дані формуються автоматично на основі звітності, яку роботодавець подає до ПФУ, а тому потрібно звернутися до нього для подачі уточненої звітності. У разі ліквідації підприємства — треба звернутися до правонаступника. ПФУ неуповноважений самостійно коректувати дані, адже вносяться до реєстру на основі звітності компаній. Якщо помилки були помічені у розділі "Відцифрована електронна трудова книжка", то для її виправлення треба подати звернення на порталі Пенсійного фонду у розділі "Комунікації з ПФУ", описавши виявлені помилки чи неточності.

"Коректність даних про роботу та сплату страхових внесків впливає на формування страхового стажу і розмір майбутньої пенсії. Періоди, за які не сплачено страхові внески, не зараховуються до страхового стажу, а заробіток за цей час не враховується під час обчислення пенсії", — пояснили у фонді.

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