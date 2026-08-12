Оцифрування трудової книжки: що робити, якщо статус не змінюється місяцями

Трудова книжка. Фото: УНІАН

Українці, які подали трудову книжку на оцифрування, стикаються з дивною ситуацією. В особистому кабінеті ПФУ тижнями або навіть місяцями висить напис "В роботі". Панікувати одразу не варто, бо такий статус сам по собі не означає, що документи загубилися і ваша пенсія під загрозою.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України.

Оцифрування трудової книжки потрібне для того, щоб відомості про трудову діяльність потрапили до Реєстру застрахованих осіб. Надалі ці дані використовуються для підтвердження страхового стажу та під час призначення пенсії.

Які статуси можна побачити

Стежити за процесом можна в особистому кабінеті на порталі ПФУ в розділі "Мої звернення". Там можуть відображатися різні статуси:

"Подано" — документи завантажили та зареєстрували, але їхнє опрацювання ще не розпочалося;

"В роботі" — фахівці перевіряють документи та вносять інформацію до реєстру;

"Виконано" — звернення успішно опрацювали, а дані внесли;

"Скасовано виконання" — документи не вдалося опрацювати. У такому випадку причина має бути зазначена в полі "Повідомлення".

Чому оцифрування може затягнутися

Справа можу бути у черзі на опрацювання. У ПФУ зазначають, що документи, подані через портал, можуть опрацьовуватися із затримкою. Наприклад, у Луганській області в першому кварталі 2026 року звернення щодо оцифрування трудових книжок надходили до централізованої черги.

Читайте також:

Окремі звернення можуть потребувати додаткової перевірки. Тому тривалий статус "В роботі" не обов'язково означає, що заявнику потрібно щось виправляти.

Водночас є категорії, для яких опрацювання може мати пріоритет. Зокрема, йдеться про людей, які звернулися за призначенням або перерахунком пенсії.

Коли справді варто перевірити документи

Інша справа — якщо звернення отримало статус "Скасовано виконання". У такій ситуації найчастіше проблема пов'язана з документами або їх сканами. ПФУ називає серед типових помилок:

відсутність титульної сторінки;

не всі заповнені сторінки трудової книжки;

чорно-білі скани;

нечітке зображення;

обрізані дати, номери наказів або інші важливі реквізити;

сканування не з оригіналу, а з ксерокопії;

порушення хронології сторінок.

Проблеми можуть виникнути й через саму трудову книжку — наприклад, якщо немає необхідного підпису, печатки або запису про зміну прізвища.

Чи потрібно подавати трудову книжку повторно

Якщо звернення просто має статус "В роботі", повторно подавати документи одразу не потрібно. Спочатку варто перевірити, чи всі сторінки були завантажені та чи добре читаються записи. Якщо все гаразд, потрібно дочекатися завершення опрацювання.

А от якщо звернення скасували через помилки, тоді недоліки потрібно виправити й створити нове звернення з правильними сканами.

Як зрозуміти, що трудову вже оцифрували

Після завершення процедури інформацію можна переглянути на порталі Пенсійного фонду в розділі: "Електронна трудова книжка"; "Дані ЕТК"; "Записи трудової книжки".

Там можна побачити вже внесені відомості про трудову діяльність, а також перевірити завантажені скан-копії документів.

Якщо в електронній трудовій книжці виявилася помилка, її важливо виправити. Від правильності цих даних залежить, зокрема, врахування страхового стажу та майбутній розрахунок пенсії.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що самотні українці віком від 80 років можуть претендувати на щомісячну доплату до пенсії за потреби постійного стороннього догляду. У 2026 році її розмір становить 1038 гривень, але для призначення виплати потрібно підтвердити необхідність догляду довідкою ЛКК та звернутися до Пенсійного фонду.

Також Новини.LIVE писали, що українці, яких скоротили менш ніж за півтора року до пенсії, у деяких випадках можуть вийти на неї достроково. Для цього потрібно мати необхідний страховий стаж і звернутися до служби зайнятості протягом 30 днів після звільнення.