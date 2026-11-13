Чоловік похилого віку з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

У листопаді 2026 року Пенсійний фонд України (ПФУ) нарахує кільком категоріям громадян мінімальну пенсію, що стартуватиме з 6 800 грн. Для отримання права на підвищені державні гарантії необхідно оформити спеціальний статус на основі медичних довідок та звернутися до відділення фонду.

Про це повідомляє видання Новини.LIVE із посиланням на інформацію ПФУ.

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Кому передбачена підвищена пенсія у листопаді

За інформацією Пенсійного фонду, підвищені суми отримують потерпілі від катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції, які мають причинний зв'язок набутої інвалідності із цією подією, а також діти з інвалідністю, що пов'язана з наслідками аварії.

Тобто не йдеться про безпосередніх учасників ліквідації наслідків катастрофи на ЧАЕС (ліквідаторів), для яких передбачені ще вищі мінімальні державні гарантії. Відповідно до статті 54 закону № 796-XII, правом на такі виплати наділені громадяни, які не займались ліквідацією наслідків трагедії, проте зазнали впливу радіації, отримавши інвалідність через аварію.

Йдеться про громадян, які проживали на забруднених територіях, евакуйованих або переселених осіб, яким медико-соціальна експертна комісія (МСЕК) чи експертна команда з оцінювання повсякденного функціонування підтвердила зв'язок між хворобою або каліцтвом та аварією на АЕС.

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До цієї категорії входять хворі на променеву хворобу через Чорнобильську аварію, яким встановлена група інвалідності, а також діти з інвалідністю віком до 18 років, яка також пов'язана з наслідками катастрофи.

Призначення відповідної пенсії відбувається незалежно від загального страхового стажу.

Розміри підвищених пенсій у 2026 році

Згідно з урядовою постановою, мінімальні пенсії з інвалідності, що виникла через каліцтво чи хворобу внаслідок Чорнобильської аварії, перебувають на такому рівні:

Для III групи та дітей з інвалідністю — 6 813 грн;

Для II групи — 8 838 грн;

Для I групи — 11 048 грн.

Водночас для самих ліквідаторів аварії на АЕС з інвалідністю мінімальні розміри виплат ще більші. Вони прив'язані до середньої зарплати за попередній рік:

20 653 грн — І група;

16 522 грн — ІІ група;

12 392 грн — ІІІ група.

Які необхідні документи для оформлення пенсії

Громадяни, які мають підстави для оформлення пенсії з інвалідності через Чорнобильську катастрофу, повинні підготувати такі документи:

Заяву та базові документи (заява встановленої форми, паспорт, ідентифікаційний код); Чорнобильське посвідчення (особи, яка постраждала через катастрофу/посвідчення дитини з інвалідністю); Медичний висновок (виписка з акту огляду медкомісії/експертної команди щодо призначення групи інвалідності та затвердження факту причинного зв'язку інвалідності з аварією на Чорнобильській АЕС); Документи про зарплату за бажанням (довідку про зарплату за роботу в зоні відчуження, якщо громадянин там працював у 1986–1990 роках), оскільки розмір пенсії може розраховуватися у сумі відшкодування фактичних збитків чи з п'ятикратного розміру мінімальної заробітної плати; Банківські реквізити (довідку з банку із рахунком у форматі IBAN для нарахування коштів).

Подати документи можна такими способами:

Дистанційно на порталі ПФУ (авторизувавшись на сайті е-послуг фонду за допомогою кваліфікованого е-підпису або Дія.Підпису, у пункті "Щодо пенсійного забезпечення");

Особисто через сервісний центр (подавши оригінали документів у будь-яке відділення фонду незалежно від місця реєстрації);

Через місцевий Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП).

У разі, якщо пенсію вже було призначено раніше, то перерахунок таких виплат відбувається автоматично на початку березня.

Раніше Новини.LIVE розповідали про те, що у Німеччині передбачається спецдоплата до пенсії для громадян, які отримували протягом трудової діяльності невисокі доходи. Її розмір може досягати 500 євро за місяць. Для отримання виплати потрібно мати щонайменше 33 роки стажу Grundrentenzeiten та відповідати вимогам щодо розміру доходів.

Ще Новини.LIVE писали про те, що українці, які отримали право на пенсію за віком, проте захотіли працювати після 60 років, можуть збільшити розмір виплати. Про своє бажання отримувати пенсію пізніше потрібно завчасно попередити ПФУ, адже інакше пенсію призначать автоматично, якщо трудова книжка була оцифрована.