Пенсії в Україні — хто має повернути надміру виплачені суми у 2026 році

У Пенсійному фонді України (ПФУ) оприлюднили перелік ситуацій, коли громадянам доведеться повернути надміру виплачені суми пенсій у 2026 році. Там пояснили, що розмір залежить від низки факторів, зміна яких може призвести до протиправного нарахування виплат.

Про це розповіли у пресслужбі головного управління ПФУ в Чернівецькій області.

Що чекає через надміру виплачені суми пенсій у 2026 році

За інформацією Пенсійного фонду, пенсія громадян складається з різноманітних доплат, а також її рівень залежить від певних умов. У разі їх порушення пенсіонери автоматично можуть втратити на них право.

Щоб уникнути такого розвитку подій, у ПФУ порекомендували громадянам інформувати органи фонду у разі появи відповідних змін.

Пенсійний фонд попередив, що в разі відсутності фіксації відповідних змін громадянину держава помилково нараховуватиме зайві суми, які все одно у підсумку доведеться повернути добровільно чи примусово.

Так, відповідно до закону, суми пенсій, виплачених надміру у результаті зловживань з боку пенсіонера чи на основі подання роботодавцем недостовірної інформації про працівника, мають бути повернені. Якщо громадянин не поверне кошти на добровільній основі, кошти будуть стягнуті на основі рішень органів ПФУ чи в судовому порядку.

Перелік ситуацій, коли доведеться повернути частину виплат

Як пояснили у фонді, до фактів, до яких прив'язаний розмір пенсії, належить влаштування пенсіонера на роботу чи відкриття бізнесу/звільнення чи припинення підприємницької діяльності. Потреба в інформуванні про працевлаштування чи звільнення з роботи обґрунтоване тим, що до розміру пенсії можуть встановлюватися різні доплати, надбавки та підвищення, які можуть отримувати виключно непрацюючі пенсіонери.

Також повідомляти фонд мають пенсіонери, які отримують пенсію за вислугу років, і вирішили повернутись на роботу за спеціальністю, що передбачає право на такий вид пенсії. У такому разі виплата пенсії за вислугу років взагалі має бути припинена.

Окрім того, пенсіонер має повідомити про зміну місцевості проживання. У такому випадку встановлені спеціальні надбавки у разі виїзду можуть бути припинені. Зокрема, йдеться про гірську місцевість, де передбачені доплати у 20%.

Повідомляти фонд також необхідно у разі зміни статусу. Зокрема, йдеться про позбавлення статусу ветерана війни певних категорій.

Громадяни мають повідомляти ПФУ у разі зміни обставин, які є правовою підставою для призначення деяких видів доплат. Так, за умови працевлаштування надбавка на утримання дітей до 18 років має бути припинена.

У разі припинення навчання чи переведення на іншу форму дитині померлого годувальника мають призупинити нарахування виплат.

Переплата пенсійних виплат можлива через надання роботодавцем недостовірних даних про розмір зарплати чи тривалість страхового стажу.

Про відповідні зміни Пенсійний фонд потрібно інформувати особисто, звернувшись до будь-якого відділення, або дистанційно, подавши заяву через електронний кабінет на порталі е-послуг ПФУ.

