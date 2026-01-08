Відео
Головна Фінанси Пенсії у 2026 році — які надбавки передбачені тим, кому 70+

Пенсії у 2026 році — які надбавки передбачені тим, кому 70+

Ua ru
Дата публікації: 8 січня 2026 06:10
Доплати для пенсіонерів 2026 — скільки отримають ті, кому 70+
Жінка похилого віку. Фото: Новини.LIVE

У 2026 рік у державному бюджеті на пенсійні видатки заклали на 123 млрд грн більше проти минулого року (1 027 млрд грн), що передбачатиме підвищення мінімальних виплат та здійснення індексації, а також збільшення різних доплат та надбавок. Відомо, які будуть розміри "вікових надбавок" для громадян, кому за 70 років.  

Про це розповідають Новини.LIVE, посилаючись на закон "Про Держбюджет-2026".

Читайте також:

Зростання доплат до пенсій у 2026 році

Згідно з показниками, закладеними до бюджету на поточний рік, в Україні діятиме підвищений розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (у цю категорію входять пенсіонери за віком та за інвалідністю). 

Якщо у попередні два роки він становив 2 361 грн, то у 2026 році — 2 595 грн. Уряд взяв за основу прогноз щодо зростання споживчих цін цього року на 9,9%. З огляду на це, зростуть деякі надбавки до пенсій, які прив'язані до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. 

Водночас "вікові надбавки" у 2026 році, передбачені для громадян з 70 років, залишаться на колишньому рівні. Такі щомісячні компенсаційні виплати встановили кілька років тому і переглядали лише один раз.

Хто отримає надбавки "за вік" та розміри

Щомісячні компенсаційні виплати громадянам, які досягли 70, 75 чи 80 років, будуть встановлюватися та виплачуватися з дати досягнення зазначеного віку, незалежно від:

  • виду отримуваної пенсії громадянином;
  • закону, згідно з яким призначена пенсія;
  • тривалості страхового стажу та самого факту роботи.

Компенсаційні виплати нарахують у межах зазначеного розміру залежно від віку:

  1. 300 грн нададуть громадянам віком від 70 і до 75 років; 
  2. 450 грн нарахують особам віком від 75 до 80 років;
  3. 570 грн призначать громадянам віком від 80 років і вище.

Основна умова такої виплати — розмір пенсії не повинен перевищувати 10,34 тис. грн.

Доплати будуть нараховуватися одразу після дати досягнення громадянином конкретного віку щомісячно разом з основною частиною пенсії. Право на виплату настане не з початку календарного місяця, а з дати дня народження. Зокрема, у січні 2026 року такі компенсації не вимагатимуть особистого звернення громадян, а будуть нараховані автоматично.

Раніше ми писали, що цьогоріч пенсіонери можуть отримати 2 тис. грн за новою держпрограмою. Кошти нададуть на здійснення необхідних медобстежень.  

Ще ми розповідали, що з січня деяким пенсіонерам можуть зменшити або призупинити нарахування виплат. Такі обмеження можуть торкнутися громадян, які офіційно працюють, а також переселенців.   

виплати пенсії ПФУ гроші пенсіонери
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
