Пенсія виявиться меншою — що загрожує працюючим пенсіонерам у 2026 році

Продовження трудової діяльності після досягнення пенсійного віку не завжди є гарантією фінансової вигоди. Зокрема, у 2026 році українські громадяни, які працюватимуть на пенсії, не матимуть права на частину підвищень.

Відповідні обмеження передбачені нормами закону 1058-IV "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Вигоди від відтермінування виходу на пенсію

Законодавчі норми заохочують громадян продовжувати активну діяльність, навіть досягнувши пенсійного віку. Зокрема, мотивацією є можливість підвищити загальний розмір пенсії.

На випадок відтермінування оформлення виплат на заслуженому відпочинку передбачений спеціальний підхід для нарахування доплат.

Так, у разі продовження роботи кожен повний додатковий місяць підвищуватиме розмір пенсії на 0,5–0,75%.

Якщо відтермінування пенсії становитиме до 60 місяців, то за кожен рік передбачається надбавка до пенсії у розмірі 6% (0,5 х 12), за два роки — 12% (0,5 х 24). Відкладення виходу на пенсію на шість років (у 72 місяці) збільшить розмір пенсії на 54% (72 х 0,75).

Однак відповідне підвищення не зможе компенсувати повноцінно втрати, які виникнуть для громадян, які продовжують працювати.

Втрати через продовження роботи на пенсії

Згідно з законодавчими нормами, якщо людина виявить бажання надалі працювати, а не оформлювати пенсію, то їй призупинять нарахування індексації та виплату низки надбавок, гарантованих державою для непрацюючих пенсіонерів.

За інформацією експертів профільного видання "На пенсії", фінансові наслідки для працюючих пенсіонерів можуть бути відчутними. Зокрема, якщо пенсіонер із пенсією 7 тис. грн відкладе вихід на заслужений відпочинок на п’ять років, то за цей період він може недоотримати близько 400 тис. грн.

Навіть після здійснення перерахунку, коли пенсія підвищиться до близько 10 тис. грн, компенсація втрачених фінансів триватиме майже 12 років.

Експерти зауважують, що відтермінування виходу на пенсію забезпечить додатковий дохід у короткостроковій перспективі, однак у довгостроковій — фінансовий баланс може виявитися негативним.

У 2026 році коефіцієнт індексації пенсій ще невідомий, а торік становив 11,5%.

