Робота помічником ветерана — які умови та як змінилась зарплата у 2025 році

Зарплати помічників ветеранів — які суми та умови у 2025 році
В Україні громадяни можуть влаштуватися на роботу фахівцем із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, яка стала особливо актуальною під час повномасштабної війни. Таким працівникам суттєво підвищили заробітну плату у 2025 році, а долучитися до неї можуть всі, хто має освіту не нижче рівня бакалавра.
Умови для роботи фахівцем із супроводу ветеранів
Влада під час воєнного стану запровадила нову професію "Фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб" з метою підтримки бійців, які повертаються з війни. Вони вважаються штатними працівниками комунальних закладів сфери управління сільських, селищних та міських рад.
Серед обов'язків таких працівників:
- надання супроводу ветеранам/демобілізованим особам/членам родин за державними напрямами та сервісами;
- інформування про всі наявні послуги та соцгарантії щодо житла, реабілітації та роботи;
- забезпечення первинної психологічної допомоги;
- контроль потреб, збір аналітики та звітів щодо надання послуг.
Стати таким фахівцем можна у разі відповідності вимогам
щодо громадянства (українське) та рівня освіти. Зокрема, претендувати на таку роботу ті, хто освітній рівень не нижче бакалавра у сферах:
- освіти, культури, мистецтва та гуманітарних наук;
- соціальних наук, журналістики та інформації;
- бізнесу, адміністрування та права;
- інформаційних технологій;
- інженерії, виробництва та будівництва;
- охорони здоров’я та соцзабезпечення;
- транспорту та послуг;
- безпеки та оборони.
Пріоритет для надання такої роботи мають громадяни з такими статусами:
ветеран війни;
- наявні особливі заслуги перед Батьківщиною;
- постраждалий учасник Революції Гідності;
- спорідненість із загиблим/померлим ветераном;
- реєстрація в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни.
Як змінилася зарплата супроводжувачів ветеранів
Коли з'явилась професія із супроводу ветеранів, середня заробітна плата становила 17,9 тис. грн. У 2025 році уряд ухвалив рішення (редакція постанови №868) про підвищення оплати праці до щонайменше 25 тис. грн, куди буде входити обов'язкова виплата доплат та премій. Згідно з нею:
- розмір зарплати за повний обсяг місячної (годинної) норми праці має становити 25 тис. грн для фахівців без категорії.
- обсяг оплати праці фахівців першої-другої категорії та провідних спеціалістів передбачений на вищому рівні.
Зокрема, за фактично відпрацьований час передбачені надбавки:
- за особливий характер праці до 50% від розміру окладу;
- за складну, напружену роботу до 50% від рівня окладу.
