Головна Фінанси Допомога людям з I-II групою інвалідності — як отримати 700 грн

Допомога людям з I-II групою інвалідності — як отримати 700 грн

Ua ru
Дата публікації: 8 січня 2026 11:00
Виплати громадянам з I-II групою інвалідності — як оформити доплату у 500-700 грн
Людина в інвалідному візку. Фото: Freepik

Українські громадяни, які мають інвалідність, можуть скористатися програмою адресної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) в одному з міст. У разі дотримання умов можна щомісяця отримувати доплату у розмірі 500-700 грн.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на пресслужбу Департаменту соцполітики однієї з міськрад.

Читайте також:

Програма допомоги з оплатою послуг ЖКГ людям з інвалідністю

Відповідна програма з виплатою грошової допомоги на комунальні послуги діє у місті Дніпро. За інформацією Департаменту соцполітики, претендувати на додаткову підтримку можуть родини, у яких є особи з інвалідністю. А саме: 

  • громадяни з інвалідністю І групи (вади зору/психічні розлади/вади опорно-рухового апарату/інвалідність з дитинства);
  • громадяни з інвалідністю ІІ групи з дитинства;
  • неповнолітні діти з інвалідністю.

Компенсації можна спрямувати на кілька видів комунпослуг:

  • теплопостачання;
  • гарячу/холодну воду, водовідведення,
  • газопостачання;
  • електроенергію;
  • технічне обслуговування ліфтів;
  • управління багатоквартирним будинком/утримання;
  • прибирання сміття.

Суми допомоги та куди звертатися

Залежно від сезону громадянам передбачені різні суми щомісячної допомоги. Йдеться про такі розміри виплат:  

  1. На опалювальний сезон — 700 грн на кожну особу з інвалідністю в родині;
  2. На неопалювальний період — 500 грн для кожного громадянина з інвалідністю.

Таку допомогу будуть перераховувати комунпідприємствам міста, що надають послуги.

Заявники мають підготувати заяву та пакет документів:

  • копію паспорта громадянина з інвалідністю/свідоцтво про народження (копію ID-картки);
  • оригінал довідки про склад родини, зареєстрованої в оселі;
  • довідку медико-соціальної експертної комісії;
  • особові рахунки з оплати комунпослуг. 

Документи на таку допомогу на комунпослуги необхідно буде поновлювати щороку в січні.

За відповідною підтримкою можуть звертатися у разі відсутності субсидій чи пільг до Департаменту соцполітики міськради.

Раніше ми розповідали, які будуть виплати з інвалідності у 2026 році. Зокрема, відомі суми для українців з III групою інвалідності. 

Ще писали, що у Львівській області можна ВПО зареєструватися у грантовому проєкті. В його рамках нададуть по 32 тис. грн

Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
