Виплати громадянам з I-II групою інвалідності — як оформити доплату у 500-700 грн

Допомога людям з I-II групою інвалідності — як отримати 700 грн
Українські громадяни, які мають інвалідність, можуть скористатися програмою адресної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) в одному з міст. У разі дотримання умов можна щомісяця отримувати доплату у розмірі 500-700 грн.
Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на пресслужбу Департаменту соцполітики однієї з міськрад.
Програма допомоги з оплатою послуг ЖКГ людям з інвалідністю
Відповідна програма з виплатою грошової допомоги на комунальні послуги діє у місті Дніпро. За інформацією Департаменту соцполітики, претендувати на додаткову підтримку можуть родини, у яких є особи з інвалідністю. А саме:
- громадяни з інвалідністю І групи (вади зору/психічні розлади/вади опорно-рухового апарату/інвалідність з дитинства);
- громадяни з інвалідністю ІІ групи з дитинства;
- неповнолітні діти з інвалідністю.
Компенсації можна спрямувати на кілька видів комунпослуг:
- теплопостачання;
- гарячу/холодну воду, водовідведення,
- газопостачання;
- електроенергію;
- технічне обслуговування ліфтів;
- управління багатоквартирним будинком/утримання;
- прибирання сміття.
Суми допомоги та куди звертатися
Залежно від сезону громадянам передбачені різні суми щомісячної допомоги. Йдеться про такі розміри виплат:
- На опалювальний сезон — 700 грн на кожну особу з інвалідністю в родині;
- На неопалювальний період — 500 грн для кожного громадянина з інвалідністю.
Таку допомогу будуть перераховувати комунпідприємствам міста, що надають послуги.
Заявники мають підготувати заяву та пакет документів:
- копію паспорта громадянина з інвалідністю/свідоцтво про народження (копію ID-картки);
- оригінал довідки про склад родини, зареєстрованої в оселі;
- довідку медико-соціальної експертної комісії;
- особові рахунки з оплати комунпослуг.
Документи на таку допомогу на комунпослуги необхідно буде поновлювати щороку в січні.
За відповідною підтримкою можуть звертатися у разі відсутності субсидій чи пільг до Департаменту соцполітики міськради.
