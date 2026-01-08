Виплати громадянам з I-II групою інвалідності — як оформити доплату у 500-700 грн

Людина в інвалідному візку. Фото: Freepik

Українські громадяни, які мають інвалідність, можуть скористатися програмою адресної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) в одному з міст. У разі дотримання умов можна щомісяця отримувати доплату у розмірі 500-700 грн.

Про це повідомляють Новини.LIVE

Програма допомоги з оплатою послуг ЖКГ людям з інвалідністю

Відповідна програма з виплатою грошової допомоги на комунальні послуги діє у місті Дніпро. За інформацією Департаменту соцполітики, претендувати на додаткову підтримку можуть родини, у яких є особи з інвалідністю. А саме:

громадяни з інвалідністю І групи (вади зору/психічні розлади/вади опорно-рухового апарату/інвалідність з дитинства);

громадяни з інвалідністю ІІ групи з дитинства;

неповнолітні діти з інвалідністю.

Компенсації можна спрямувати на кілька видів комунпослуг:

теплопостачання;

гарячу/холодну воду, водовідведення,

газопостачання;

електроенергію;

технічне обслуговування ліфтів;

управління багатоквартирним будинком/утримання;

прибирання сміття.

Суми допомоги та куди звертатися

Залежно від сезону громадянам передбачені різні суми щомісячної допомоги. Йдеться про такі розміри виплат:

На опалювальний сезон — 700 грн на кожну особу з інвалідністю в родині; На неопалювальний період — 500 грн для кожного громадянина з інвалідністю.

Таку допомогу будуть перераховувати комунпідприємствам міста, що надають послуги.

Заявники мають підготувати заяву та пакет документів:

копію паспорта громадянина з інвалідністю/свідоцтво про народження (копію ID-картки);

оригінал довідки про склад родини, зареєстрованої в оселі;

довідку медико-соціальної експертної комісії;

особові рахунки з оплати комунпослуг.

Документи на таку допомогу на комунпослуги необхідно буде поновлювати щороку в січні.

За відповідною підтримкою можуть звертатися у разі відсутності субсидій чи пільг до Департаменту соцполітики міськради.

