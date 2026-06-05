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Головна Фінанси EasyPay і City24 запідозрили у схемі: що буде з переказами

EasyPay і City24 запідозрили у схемі: що буде з переказами

Ua ru
Дата публікації: 5 червня 2026 15:11
НБУ взявся за платіжні термінали: EasyPay та City24 отримали рекордні штрафи
Гроші в руках, термінал EasyPay. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE.

Відомих операторів платіжних терміналів самообслуговування EasyPay та City24 підозрюють у можливому відмиванні коштів. Через систему щомісяця проходить близько 1 мільярда доларів готівкою, і частину з них можуть ховати від фінмоніторингу. 

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на матеріали "Економічної правди".

Що стало приводом для перевірок

Після посилення обмежень на карткові перекази Нацбанк взявся за платіжні термінали, якими масово користуються у невеликих магазинах, кіосках і громадських місцях.

НБУ здивував різкий попит на такі сервіси у часи, коли більшість платежів уже давно здійснюються онлайн. Єдине пояснення популярності терміналів — здійснення операцій з готівкою невідомого походження.

Які порушення виявили

Під час перевірок спливли на поверхню численні зловживання правилами фінансового моніторингу. Зокрема:

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  • компанії погано перевіряли документи клієнтів;
  • через ліміт у 5 тисяч гривень анонімно проводили великі суми;
  • здійснювали операції з коштами невідомого походження.

Особливу увагу привернули "аномалії" в окремих терміналах. Наприклад, швидкісне внесення готівки, яке фізично неможливе в реальності, або використання одного й того ж номера телефону при поповненні у різних містах за короткий час.

Були також виявлені розбіжності між кількістю проведених платежів і записами камер спостереження.

Також компанії, яким надходили значні суми через термінали, не показували їх у звітності.

За даними регулятора, близько 95% операцій — це поповнення карток, зокрема фізичних осіб. Який відсоток з них могли використовувати для легалізації готівки сумнівного походження — наразі не розкривається.

Власники мереж вже отримали рекордні штрафи у розмірі 270 млн грн. Втім це лише перший крок. Незабаром вимоги до роботи ринку платіжних терміналів значно посилять.

Раніше Новини.LIVE пояснювали, які фінансові операції можуть привернути увагу фінмоніторингу. Насамперед йдеться про купівлю дорогої нерухомості, елітних автомобілів та іншого коштовного майна за готівку. Перевірки можуть виникнути, якщо витрати людини не відповідають її офіційним доходам або походження коштів неможливо підтвердити документами.

Також Новини.LIVE розповідали, які купюри найчастіше підробляють  та як уберегтися від шахраїв. За даними НБУ, серед фальшивих гривень найбільше вилучають банкноти номіналом 500 і 200 гривень, переважно старого зразка. Водночас серед іноземної валюти найчастіше підробляють 100-доларові купюри та банкноти євро великих номіналів. Щоб не втратити гроші, експерти радять купувати валюту лише в банках або ліцензованих обмінниках.

НБУ грошові перекази термінали готівка фінансовий моніторинг
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
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