Грошові компенсації за відпустки: що чекає держслужбовців у 2027 році

Підрахунок на калькуляторі. Фото: Freepik

У 2026 році працівники державних органів України мають право на отримання грошових компенсацій за невикористані дні щорічної основної відпустки. Відомо, чи зберіг уряд відповідне право у проєкті закону "Про Державний бюджет України на 2027 рік", який передали на розгляд до Верховної Ради.

Про те, які можуть діяти правила наступного року, розповідає видання Новини.LIVE.

Реклама

Що чекає державних службовців у 2027 році

У законопроєкті № 16000 щодо держбюджету на 2027 рік урядовці знову передбачили дію спеціальних норм щодо використання відпусток працівниками держорганів, аналогічно до 2025 та 2026 років.

Проєкт передбачає, що дні відпочинку за п. 1 ч. 1 ст. 4 закону "Про відпустки", право на які держслужбовець набув за останній рік, потрібно буде використати до кінця 2027 року.

Якщо цього не станеться, то держорган зобов'язаний нарахувати грошові компенсації за всі дні невикористаної відпустки у рамках затвердженого бюджету на оплату праці.

Читайте також:

Таке правило поширюється також на працівників патронатної служби та тих, хто виконує функції з обслуговування.

Йдеться про такі відпустки:

Щорічну основну відпустку, передбачену законом "Про відпустки" та законом "Про держслужбу"; Щорічну додаткову відпустку за стаж держслужби; Щорічну додаткову відпустку, передбачену ст. 7 і 8 закону "Про відпустки".

Тривалість щорічної основної відпустки держслужбовців становить 30 календарних днів, а додаткова за стаж держслужби — від одного до 15 днів, залежно від обсягу років служби.

Право на відпустку за стаж держслужбовці набувають після досягнення стажу у понад п'ять років. Із цього моменту надається один календарний день додаткової відпустки. Починаючи зі стажу державної служби понад шість років, її тривалість збільшується на один календарний день за кожний наступний рік. Максимум — 15 календарних дні.

Коли держслужбовці можуть розраховувати на компенсації

Згідно з правилами, працівники державного органу мають право на грошові компенсації за невикористану частину щорічної відпустки у разі витрати не менш ніж 24 календарних днів основної та додаткових відпусток за рік.

З огляду на це, у разі ухвалення Верховною Радою проєкту головного кошторису країни, знову передбачатиметься механізм, за яким відпустки потрібно буде використати до кінця року, а за невикористані дні — надалі нарахуватимуть кошти.

Чи мають право на компенсації прості працівники

Звичайні працівники під час воєнного стану мають право претендувати на отримання компенсації за невикористану щорічну відпустку виключно у разі звільнення, а також лише у випадку, що вона перевищує 24 календарні дні. Компенсації можуть підлягати тільки надлишкові дні понад цей термін.

Проте під час воєнного стану роботодавець наділений правом обмежувати тривалість щорічної основної відпустки. Якщо термін за посадою чи умовами праці більший, то роботодавці можуть скоротити до 24 календарних днів.

Раніше Новини.LIVE розповідали про те, що уряд заклав у законопроєкт № 16000 "Про Державний бюджет-2027 рік" новий розмір мінімальної заробітної плати. Через це мають бути переглянуті соцстандарти, що прив'язані до відповідного показника. Зокрема, "мінімалка" використовується як база для здійснення розрахунку низки податків.

Ще Новини.LIVE писали про те, що з 23 вересня будуть застосовані нові норми закону, що передбачає посилене фінансування працівників органів держвлади та місцевого самоврядування. Доплати до зарплати почнуть нараховувати виключно за впровадження проєктів міжнародної технічної допомоги. Точні розміри поки що невідомі. Порядок нарахування будуть встановлювати місцеві ради.