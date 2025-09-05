Нові вимоги до зарплат з 1 жовтня — кого торкнеться нововведення

Гаманець з грошима. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

З 1 жовтня 2025 року зміняться вимоги до мінімальної середньої заробітної плати для роздрібних торговців підакцизними товарами. Через низькі зарплати працівників бізнес почнуть позбавляти відповідних ліцензій.

Це передбачено законом №4536-IX від 16 липня 2025 року.

Як зміняться вимоги до зарплат із 1 жовтня

Йдеться про набуття чинності з 1 жовтня закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України "Про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення" та з метою удосконалення окремих положень податкового законодавства".

Згідно з ним, розмір мінімальної середньої заробітної плати для підприємств, що займаються торгівлею підакцизними товарами, має становити щонайменше два розміри мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня звітного року. У 2025 році розмір "мінімалки" дорівнює 8 тис. грн, з огляду на це, вже з жовтня поточного року середня зарплатня має становити щонайменше 16 тис. грн.

Нові вимоги стосуватимуться не всіх роботодавців, а тільки тих, які мають ліцензії:

Право на ведення роздрібної торгівлі спиртними напоями; Право на роздрібну торгівлю сидром та пері (без спирту); Право на продаж у роздрібі тютюнових виробів; Право на ведення роздрібної торгівлі рідинами для електронних сигарет або торгівлі пальним.

Проте для деяких продавців діятимуть особливі умови. Так, для магазинів площею до 500 квадратних метрів, розташованих за межами Києва та обласних центрів (від 50 кілометрів), вимога щодо мінімальної щомісячної середньої зарплати буде м'якшою. Їм дозволятиметься встановлювати зарплату на рівні 1,5 розміру мінімальної зарплатні, тобто йдеться про суму 12 тис. грн.

Загрози для бізнесу за невиконання вимоги щодо зарплат

У разі невідповідності середньої щомісячної зарплати встановленому мінімальному розміру упродовж трьох повних календарних місяців — регулятор матиме право анулювати відповідні ліцензії на ведення певного виду бізнесу.

Такі факти буде встановлювати орган контролю під час моніторингу діяльності бізнесу на предмет дотримання законодавства з питань ліцензування.

У зв'язку з цим кадрові служби підприємств з ліцензіями на роздрібний продаж підакцизних товарів будуть зобов'язані більш тісно співпрацювати із бухгалтерськими службами і за необхідності вчасно робити підготовку наказів на преміювання або про інші доплати до зарплат.

Вимога стосуватиметься мінімальної середньої заробітної плати в цілому у кожного такого роботодавця, а не індивідуальних зарплат працівників. Для цього потрібно буде більш уважно планувати свої зарплатні фонди (разом з преміями, надбавками, матеріальною допомогою тощо).

