Пенсія у 80% від заробітної плати: хто має право та список документів

Людина похилого віку. Фото: Новини.LIVE

В Україні для представників однієї з професій діє спеціальна державна пенсійна гарантія. За наявності певної кількості необхідного страхового стажу, майбутня пенсія має становити 80% від середньомісячної заробітної плати, і не може бути меншою за три прожиткові мінімуми для непрацездатних осіб.

Про те, хто може претендувати на відповідні гарантії, розповідає сайт Новини.LIVE.

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Кому передбачена підвищена пенсія у 2026 році

Як пояснили у ПФУ, йдеться про право на пенсійне забезпечення шахтарів та членів їхніх родин, яке прописане у законах "Про загальнообов'язкове держпенсійне страхування" та "Про підвищення престижності шахтарської праці".

Дія останнього закону поширюється на:

працівників державних воєнізованих аварійно-рятувальних служб (формувань) у вугільній галузі — відповідно до списку Списку №1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземній роботі, особливо шкідливими та надважкими умовами праці, зайнятість на яких гарантує право на пільгову пенсію за віком;

працівників, які здійнюють видобуток вугілля, залізної руди, руди кольорових і рідкісних металів, марганцевих, уранових, магнієвих (солі калієво-магнієві/солі магнієві) та озокеритних руд — зайнятих на підземних роботах (Список №1);

працівників шахтобудівних підприємств на підземних роботах (Список №1);

членів родин вищевказаних категорій осіб.

Вимоги до стажу для виходу шахтарів на пенсію

Працівники, зайняті повний робочий день на підземних роботах, а також на роботах з особливо шкідливими й надважкими умовами праці за Списком №1 та на основі атестації робочих місць, мають право на такі пільгові умови пенсії за віком:

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Для чоловіків: у разі досягнення 50 років та за наявності страхового стажу у щонайменше 25 років (з яких не менш ніж 10 років на вказаних роботах);

Для жінок: у разі досягнення 20 років (з них не менш ніж 7 з половиною років на відповідних роботах).

У ПФУ зауважили, що незалежно від віку пільгову пенсію призначають для працівників, безпосередньо зайнятих повний робочий день на підземних і відкритих гірничих роботах (разом з особовим складом гірничорятувальних частин) з видобутку вугілля та інших корисних копалин, а також на будівництві шахт і рудників, якщо пропрацювали на відповідних роботах щонайменше 25 років.

Працівники провідних професій — робітники очисного вибою, прохідники, вибійники на відбійних молотках, машиністи гірничих виймальних машин — мають право на пенсію за умови, що були зайняті на відповідних роботах щонайменше 20 років.

Який мінімальний розмір пенсії для шахтарів

За інформацією фонду, держава надає шахтарям право на нарахування підвищеного розміру мінімально гарантованої пенсії.

Якщо такі працівники мають необхідний підземний стаж, мінімальна пенсія має становити 80% від середньомісячної заробітної плати (доходу), з якої обчислюють пенсію, однак не може бути менша за три прожиткові мінімуми для непрацездатних осіб (цьогоріч — 2 595 грн).

У 2026 році застосовують таку формулу мінімальної гарантії:

2 595 грн × 3 = 7 785 грн.

З огляду на це, якщо 80% від середньомісячної зарплати перевищують гарантовану мінімальну суму, пенсію визначають, виходячи з такого розміру. У разі меншого розрахунку Пенсійний фонд має виплачувати щонайменше 7 785 грн. Якщо фонд з невідомих причин виплачує менше цієї суми, працівники мають право вимагати здійснення перерахунку до встановленої мінімальної суми.

Що потрібно шахтареві для оформлення пенсії

Для того, щоб оформити відповідну пенсію, потрібно звернутися до органів Пенсійного фонду з повним пакетом документів. Заяву можна подавати як за місцем проживання, так і реєстрації.

Ключові документи:

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код;

трудова книжка;

довідка про зарплату за період роботи;

документи, що підтвердять пільговий стаж (архівні довідки, інформація з підприємства);

витяги з наказів щодо результатів атестації робочих місць.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що у ПФУ пояснили, яку роль грає зарплата для розрахунку пенсії за віком. Там назвали, які суми виплат передбачаються за умови дотримання мінімальних вимог. Зокрема, за мінімальної зарплати та стажу у 15 років громадянам передбачені лише 1 421 грн, однак держава має доплатити до мінімального рівня у 2 595 грн.

Ще Новини.LIVE писали про те, що деякі громадяни віком понад 70 років мають право на пенсійні доплати. За даними ПФУ, у 2026-му передбачені нові рівні відповідних виплат. Зокрема, тим, хто досягнув 80 років та має 20/25 років стажу (для чоловіків та жінок), нарахують виплату не менш ніж 4 213 грн.