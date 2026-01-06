Агенство ЕКА почала онлайн-запис на компенсацію знищеного війною майна

Не у всіх регіонах — де держава компенсує бізнесу знищене майно
Експортно-кредитне агентство України запустило онлайн-прийом заявок від бізнесу. Вони стосуються участі у державній програмі часткової компенсації майна, знищеного або пошкодженого внаслідок війни.
При цьому, йдеться як про відшкодування вартості самого майна, так і про компенсацію страхових премій за договорами страхування воєнних ризиків, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Які критерії для компенсації
Зазначимо, що є чіткі крітерії виплат по програмі. Виплата здійснюється, якщо майно пошкоджено або знищено внаслідок:
- дронового чи ракетного удару
- артобстрілу
- роботи засобів ППО чи ПРО
- вибуху чи пожежі після обстрілу
- внаслідок ударної хвилі.
Яке знищене майно покриває програма
Програма покриває:
- будівлі
- споруди
- окремі приміщення
- інженерні мережі
- обладнання
- об’єкти незавершеного будівництва (якщо будівельні роботи розпочалися після 1 січня 2021 року й об’єкт використовувався в господарській діяльності).
В яких регіонах країни діє програма
Компенсація доступна бізнесу, розташованому в районах підвищеного ризику:
- Дніпропетровській
- Донецькій
- Запорізькій
- Миколаївській
- Одеській
- Полтавській
- Сумській
- Харківській
- Херсонській
- Чернігівській областях.
Тимчасово окуповані території та зони активних бойових дій із переліку виключені.
Умови участі й джерела фінансування
Участь у програмі добровільна й передбачає сплату. Під час подання заявки бізнес перераховує одноразовий внесок у розмірі 0,5 % від розрахункової суми збитку. Форму заявки затверджено ЕКА й розміщено на сайті агенції.
У державному бюджеті на 2026 рік передбачено 1 млрд грн на відшкодування воєнних ризиків для бізнесу. Якщо попит перевищить цю суму, уряд розгляне залучення додаткових коштів.
