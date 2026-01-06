Агенство ЕКА почала онлайн-запис на компенсацію знищеного війною майна

Обстріл сільськогосподарської споруди в Одеській області. Фото: ДСНС Одещини

Експортно-кредитне агентство України запустило онлайн-прийом заявок від бізнесу. Вони стосуються участі у державній програмі часткової компенсації майна, знищеного або пошкодженого внаслідок війни.

При цьому, йдеться як про відшкодування вартості самого майна, так і про компенсацію страхових премій за договорами страхування воєнних ризиків, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Які критерії для компенсації

Зазначимо, що є чіткі крітерії виплат по програмі. Виплата здійснюється, якщо майно пошкоджено або знищено внаслідок:

дронового чи ракетного удару

артобстрілу

роботи засобів ППО чи ПРО

вибуху чи пожежі після обстрілу

внаслідок ударної хвилі.

Яке знищене майно покриває програма

Програма покриває:

будівлі

споруди

окремі приміщення

інженерні мережі

обладнання

об’єкти незавершеного будівництва (якщо будівельні роботи розпочалися після 1 січня 2021 року й об’єкт використовувався в господарській діяльності).

В яких регіонах країни діє програма

Компенсація доступна бізнесу, розташованому в районах підвищеного ризику:

Дніпропетровській

Донецькій

Запорізькій

Миколаївській

Одеській

Полтавській

Сумській

Харківській

Херсонській

Чернігівській областях.

Тимчасово окуповані території та зони активних бойових дій із переліку виключені.

Умови участі й джерела фінансування

Участь у програмі добровільна й передбачає сплату. Під час подання заявки бізнес перераховує одноразовий внесок у розмірі 0,5 % від розрахункової суми збитку. Форму заявки затверджено ЕКА й розміщено на сайті агенції.

У державному бюджеті на 2026 рік передбачено 1 млрд грн на відшкодування воєнних ризиків для бізнесу. Якщо попит перевищить цю суму, уряд розгляне залучення додаткових коштів.

Нагадаємо, що понад 300 представників Асоціації прифронтових міст і громад України закликали владу захистити малий бізнес та не чинити тиск на ФОПів.

Також ми писали про головні податкові нововведення у 2026, які торкнуться багатьох ФОПів.