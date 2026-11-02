Чоловік тримає пакет з мандаринами. Фото: УНІАН

На початку листопада мандарини вже продають у великих українських супермаркетах, однак ціни на популярний цитрус помітно відрізняються залежно від торговельної мережі та сорту. Кілограм звичайних мандаринів можна знайти менш ніж за 70 грн, тоді як за окремі імпортні різновиди доведеться заплатити понад 200 грн.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на дані Мінфіну.

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Скільки коштують мандарини в супермаркетах

Станом на 2 листопада 2026 року середня ціна кілограма мандаринів в Україні становила 82,55 грн. Водночас у різних торговельних мережах вартість фрукта суттєво відрізняється.

Зокрема, найдешевшу пропозицію зафіксували в Novus, де кілограм мандаринів коштував 69,99 грн. Трохи дорожче цитрусові продавали в Metro — по 74 грн, а в Auchan ціна становила 75,70 грн.

Найвищу вартість серед цих пропозицій зафіксували в Megamarket — 110,50 грн за кілограм.

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Таким чином, різниця між найдешевшою та найдорожчою пропозиціями становить 40,51 грн за кілограм. Якщо купувати одразу три кілограми, вибір магазину може заощадити понад 120 грн.

Які мандарини коштують дорожче

Окремо відрізняються ціни на імпортні сорти та різновиди мандаринів. Наприклад, іспанські мандарини в Megamarket коштують 227,50 грн за кілограм. У Novus мандарини Надаркотт продають по 169 грн за кілограм.

Водночас у Metro турецькі мандарини можна знайти за 74 грн за кілограм. Це одна з найдоступніших пропозицій серед представлених різновидів.

У каталозі Novus також є акційна пропозиція на іспанські мандарини: замість 129 грн покупцям пропонують ціну 119 грн за кілограм. Знижка діє до 4 листопада.

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