Пільги на комуналку зберігаються у квітні: їх зможуть оформити ветерани

В Україні ветерани продовжують отримувати від держави системну підтримку у сфері житла. У квітні 2026 року захисники, зокрема, можуть отримати пільги на оплату житлово-комунальних послуг. Таке ж право мають і члени їхніх сімей.

Як ветеранам оформити пільгу на ЖКП

Як йдеться у статті 12 Закону "Про статус ветеранів війни та їхній соціальний захист", щоб отримати пільгу, ветеранам знадобляться:

заява про внесення до реєстру осіб, які мають право на пільги;

заява про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг;

документи, що посвідчують особу;

документи, які підтверджують право на пільги;

документи членів родини (за потреби);

інші документи, що впливають на розмір пільги.

Подати заяву можна як фізично — у сервісних центрах ПФУ, ЦНАПах, так і онлайн — через вебпортал Пенсійного фонду або на сайті Дія.

Кому надають пільги

У квітні 2026 року правом на пільги можуть скористатися учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни.

Читайте також:

Частина українців може отримати 100% знижку на оплату комунальних послуг. Таке право надається пенсіонерам. Йдеться про тих, які працювали і живуть у сільській місцевості. Також у 2026 році пільги на комунальні послуги отримають лише ті родини, дохід яких на одну особу не перевищуватиме певний рівень. Якщо він буде навіть трохи вищим, пільгу можуть скасувати. Тоді можна оформити житлову субсидію.

Часті питання

Як українцям отримати 50% знижку на комунальні послуги?

Знижку у 50% на комунальні послуги надають членами сімей військових, які загинули, померли або зникли безвісти під час участі у бойових діях, а також родинам, які виховують трьох і більше дітей,. Знижка поширюється на оплату послуг за користування житлом (квартплату) та послуг із теплопостачання, водопостачання, споживання електроенергії та газу. Щоб отримати пільгу, потрібно надати ПФУ або ЦНАПам відповідні документи.

Хто з українців має право не платити за комунальні послуги?

За Законом України "Про житлово-комунальні послуги" та постановою Кабміну №206, деяким споживачам наразі не нараховують оплату з комунальні послуги. Йдеться про тих, чиє житло було зруйновано або стало непридатним для проживання внаслідок бойових дій, терористичних актів або диверсій. Щоб підтвердити факт руйнування, людям потрібно надати акт обстеження житла.