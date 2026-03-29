Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультРинок нерухомостіМодаТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Пільги на комуналку зберігаються у квітні: їх зможуть оформити ветерани

Пільги на комуналку зберігаються у квітні: їх зможуть оформити ветерани

Ua ru
Дата публікації: 29 березня 2026 08:45
Пільги на комуналку зберігаються у квітні: їх зможуть оформити ветерани
Людина тримає гроші й ручку, на столі лежать квитанції на оплату ЖПК. Фото: Новини.LIVE

В Україні ветерани продовжують отримувати від держави системну підтримку у сфері житла. У квітні 2026 року захисники, зокрема, можуть отримати пільги на оплату житлово-комунальних послуг. Таке ж право мають і члени їхніх сімей.

Редакція Новини.LIVE розповідає про це детальніше. 

Як ветеранам оформити пільгу на ЖКП

Як йдеться у статті 12 Закону "Про статус ветеранів війни та їхній соціальний захист", щоб отримати пільгу, ветеранам знадобляться:

  • заява про внесення до реєстру осіб, які мають право на пільги;
  • заява про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг;
  • документи, що посвідчують особу;
  • документи, які підтверджують право на пільги;
  • документи членів родини (за потреби);
  • інші документи, що впливають на розмір пільги.

Подати заяву можна як фізично — у сервісних центрах ПФУ, ЦНАПах, так і онлайн — через вебпортал Пенсійного фонду або на сайті Дія. 

Кому надають пільги

У квітні 2026 року правом на пільги можуть скористатися учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни.

Як повідомляли Новини.LIVE, частина українців може отримати 100% знижку на оплату комунальних послуг. Таке право надається пенсіонерам. Йдеться про тих, які працювали і живуть у сільській місцевості. Також Новини.LIVE писали, що у 2026 році пільги на комунальні послуги отримають лише ті родини, дохід яких на одну особу не перевищуватиме певний рівень. Якщо він буде навіть трохи вищим, пільгу можуть скасувати. Тоді можна оформити житлову субсидію.

Часті питання

Як українцям отримати 50% знижку на комунальні послуги?

Знижку у 50% на комунальні послуги надають членами сімей військових, які загинули, померли або зникли безвісти під час участі у бойових діях, а також родинам, які виховують трьох і більше дітей,. Знижка поширюється на оплату послуг за користування житлом (квартплату) та послуг із теплопостачання, водопостачання, споживання електроенергії та газу. Щоб отримати пільгу, потрібно надати ПФУ або ЦНАПам відповідні документи. 

Хто з українців має право не платити за комунальні послуги?

За Законом України "Про житлово-комунальні послуги" та постановою Кабміну №206, деяким споживачам наразі не нараховують оплату з комунальні послуги. Йдеться про тих, чиє житло було зруйновано або стало непридатним для проживання внаслідок бойових дій, терористичних актів або диверсій. Щоб підтвердити факт руйнування, людям потрібно надати акт обстеження житла.

комунальні послуги ветерани пільги
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації