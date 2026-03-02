Розрахунок за природний газ — для клієнтів Нафтогазу сталися зміни

Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У газопостачальній компанії "Нафтогаз України" розповіли про зміни у питанні передачі даних з лічильника для подальшого розрахунку за блакитне паливо. Для клієнтів більше недоступний один із варіантів надання інформації з приладів обліку.

Про це повідомив пресцентр Нафтогазу у соцмережі Facebook, інформують Новини.LIVE.

Зміни у питанні передачі даних з лічильника газу

Як зазначається в одному з повідомлень, клієнтка Нафтогазу звернулась до компанії з проханням пояснити, куди зникла можливість передавати показники через чат-бот GASUA.

Вона зазначила, що такий варіант був найзручнішим, особливо, коли необхідно було оперувати кількома рахунками, однак з появою мобільного застосунку "Куб" (Cube) такий спосіб зник.

"Будь ласка, поверніть чат у вайбер. Так було зручно було передавати свідчення кількох рахунків (батьків, старих)", — йдеться у зверненні.

Що кажуть у Нафтогазі

Представник газопостачальної компанії "Нафтогаз України" зазначив, що для клієнтів сталися зміни у питанні способів передачі даних для подальшого розрахунку за газ.

Нині клієнти не можуть користуватися чат-ботами GASUA, однак передати інформацію стало зручніше через новий застосунок "Куб".

"Розуміємо ваше бажання передати показання тим способом, до якого звикли. Передача показань в чат-боті GASUA більше недоступна. Звертаємо увагу, що передати показання лічильника ви можете у застосунку — Куб. Там це можна зробити буквально за кілька кліків", — йдеться у повідомленні.

Загалом клієнти філії ТОВ "Газмережі" можуть передавати показники одним із способів:

За допомогою застосунку "Куб", натиснувши опцію "Передати показання" в блоці "Головна"; На сайті оператора ГРМ, через особистий кабінет; Зателефонувавши до контакт-центру за номером: 0 800 303 104.

Нюанси взаємодії з застосунком "Куб"

За даними газопостачальної компанії, новий мобільний застосунок "Куб" має певні фінансові особливості. Зокрема, для клієнтів під час оплати передбачена комісія. Платіжною системою застосовується на рівні 1% від суми.

Клієнти, які не хочуть платити зайве, можуть надалі користуватися іншими доступними способами оплати без стягнення комісії:

"Ощад24/7";

застосунок/сайт банку ПУМБ;

через Монобанк;

через застосунок/сайт фінустанови Райффайзен.

