Україна
Третя платіжка за газ — хто й скільки має заплатити у листопаді

Третя платіжка за газ — хто й скільки має заплатити у листопаді

Ua ru
Дата публікації: 28 жовтня 2025 08:50
Оновлено: 09:11
Розрахунок за газ — кому надійде третя квитанція у листопаді
Квитанції та гроші. Фото: Новини.LIVE

У листопаді 2025 року деяким громадянам надійде третя платіжка за природний газ за послугу з технічного обслуговування. Відомо, за що саме необхідно буде платити та в скільки обійдеться такий сервіс.

Про це йдеться в інформації пресслужби Київської філії компанії "Газорозподільні мережі України" на поточний рік.

Читайте також:

Кому надійде третя квитанція за газ

Так, у листопаді частині споживачів блакитного палива слід очікувати на надходження третьої платіжки. З огляду на це, наступного місяця загалом доведеться заплатити за газ більше.

Рахунки за техобслуговування отримають ті мешканці багатоквартирних будинків Київщини, де газовики вже завершили необхідні роботи.

Розмір, який буде вказаний у квитанції, є сумарною вартістю за проведені роботи в будинку, розділеною на кількість жителів, за винятком тих, хто не є споживачем газу.

Так, мешканцям одного будинку надійдуть однакові цифри у платіжках, а от вже в сусідньому будинку, навіть схожому зовні, може бути інша сума платежу. В основному на її формування впливають наступні фактори:

  1. Число квартир у багатоповерхівці.
  2. Кількість газових стояків.
  3. Протяжність газопроводів, що є спільною сумісною власністю.
  4. Число встановлених запірних приладів.
  5. Відстань від газового господарства до будівлі.

За інформацією київської філії компанії "Газмережі", цьогоріч вартість має такий діапазон: від близько 100 грн до понад 1 тис. грн. Подібні розцінки діють і в інших регіонах.

Надходити такі платіжки мають один раз на три чи п’ять років, залежно від віку будинку:

  • більш ніж 25 років — один раз у три роки;
  • менш ніж 25 років — один раз у п’ять років.

Що буде з цінами на блакитне паливо у листопаді

За даними ГК "Нафтогаз України", у листопаді тариф на природний газ не зміниться й для більшості буде становити 7,96 грн за куб. м.

Таким чином, ціни надалі перебуватимуть на рівні, який було встановлено до 24 лютого 2022 року.

Раніше у компанії наголосили, що тарифи залишаться незмінні під час дії воєнного стану та ще пів року після місяця, коли його припинять чи скасують.

Раніше ми писали, що в Україні запустили нову програму підтримки восени 2025 року. В її рамках передбачене надання додаткових коштів на оплату електроенергії. 

Також розповідали, що в Україні під час воєнного стану держава передбачила низку пільг та послаблень. Зокрема, з частини громадян зняли обов'язок платити за комунальні послуги.  

ціни на газ комунальні послуги ЖКГ газопостачання газ
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
