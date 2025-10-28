Розрахунок за газ — кому надійде третя квитанція у листопаді

Квитанції та гроші. Фото: Новини.LIVE

У листопаді 2025 року деяким громадянам надійде третя платіжка за природний газ за послугу з технічного обслуговування. Відомо, за що саме необхідно буде платити та в скільки обійдеться такий сервіс.

Про це йдеться в інформації пресслужби Київської філії компанії "Газорозподільні мережі України" на поточний рік.

Кому надійде третя квитанція за газ

Так, у листопаді частині споживачів блакитного палива слід очікувати на надходження третьої платіжки. З огляду на це, наступного місяця загалом доведеться заплатити за газ більше.

Рахунки за техобслуговування отримають ті мешканці багатоквартирних будинків Київщини, де газовики вже завершили необхідні роботи.

Розмір, який буде вказаний у квитанції, є сумарною вартістю за проведені роботи в будинку, розділеною на кількість жителів, за винятком тих, хто не є споживачем газу.

Так, мешканцям одного будинку надійдуть однакові цифри у платіжках, а от вже в сусідньому будинку, навіть схожому зовні, може бути інша сума платежу. В основному на її формування впливають наступні фактори:

Число квартир у багатоповерхівці. Кількість газових стояків. Протяжність газопроводів, що є спільною сумісною власністю. Число встановлених запірних приладів. Відстань від газового господарства до будівлі.

За інформацією київської філії компанії "Газмережі", цьогоріч вартість має такий діапазон: від близько 100 грн до понад 1 тис. грн. Подібні розцінки діють і в інших регіонах.

Надходити такі платіжки мають один раз на три чи п’ять років, залежно від віку будинку:

більш ніж 25 років — один раз у три роки;

менш ніж 25 років — один раз у п’ять років.

Що буде з цінами на блакитне паливо у листопаді

За даними ГК "Нафтогаз України", у листопаді тариф на природний газ не зміниться й для більшості буде становити 7,96 грн за куб. м.

Таким чином, ціни надалі перебуватимуть на рівні, який було встановлено до 24 лютого 2022 року.

Раніше у компанії наголосили, що тарифи залишаться незмінні під час дії воєнного стану та ще пів року після місяця, коли його припинять чи скасують.

