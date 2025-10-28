Розрахунок за газ — кому надійде третя квитанція у листопаді

Третя платіжка за газ — хто й скільки має заплатити у листопаді
У листопаді 2025 року деяким громадянам надійде третя платіжка за природний газ за послугу з технічного обслуговування. Відомо, за що саме необхідно буде платити та в скільки обійдеться такий сервіс.
Про це йдеться в інформації пресслужби Київської філії компанії "Газорозподільні мережі України" на поточний рік.
Кому надійде третя квитанція за газ
Так, у листопаді частині споживачів блакитного палива слід очікувати на надходження третьої платіжки. З огляду на це, наступного місяця загалом доведеться заплатити за газ більше.
Рахунки за техобслуговування отримають ті мешканці багатоквартирних будинків Київщини, де газовики вже завершили необхідні роботи.
Розмір, який буде вказаний у квитанції, є сумарною вартістю за проведені роботи в будинку, розділеною на кількість жителів, за винятком тих, хто не є споживачем газу.
Так, мешканцям одного будинку надійдуть однакові цифри у платіжках, а от вже в сусідньому будинку, навіть схожому зовні, може бути інша сума платежу. В основному на її формування впливають наступні фактори:
- Число квартир у багатоповерхівці.
- Кількість газових стояків.
- Протяжність газопроводів, що є спільною сумісною власністю.
- Число встановлених запірних приладів.
- Відстань від газового господарства до будівлі.
За інформацією київської філії компанії "Газмережі", цьогоріч вартість має такий діапазон: від близько 100 грн до понад 1 тис. грн. Подібні розцінки діють і в інших регіонах.
Надходити такі платіжки мають один раз на три чи п’ять років, залежно від віку будинку:
- більш ніж 25 років — один раз у три роки;
- менш ніж 25 років — один раз у п’ять років.
Що буде з цінами на блакитне паливо у листопаді
За даними ГК "Нафтогаз України", у листопаді тариф на природний газ не зміниться й для більшості буде становити 7,96 грн за куб. м.
Таким чином, ціни надалі перебуватимуть на рівні, який було встановлено до 24 лютого 2022 року.
Раніше у компанії наголосили, що тарифи залишаться незмінні під час дії воєнного стану та ще пів року після місяця, коли його припинять чи скасують.
