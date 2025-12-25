Пільги на комуналку для УБД — без якого документа не приймуть заяву

Калькулятор в руках, квитанції на ЖКП та гроші на столі. Фото: Новини.LIVE

Українські військовослужбовці зі статусом учасника бойових дій (УБД) мають право на отримання різних пільг від держави, в тому числі на комунальні послуги. Подавати заяву на отримання знижки можуть як самі захисники, так і їхні представники, зокрема один з подружжя. Головне — мати повний пакет необхідних документів.

Новини.LIVE розповідають, як УБД оформити пільгу на ЖКП та без якого документа це зробити не вдасться.

Яку знижку на комуналку надають УБД

Питання надання пільг військовим регулює закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Документ визначає, що учасники бойових дій та члени їхніх родин мають право отримати такі знижки:

75% — на квартплату;

75% — на газ, опалення, електроенергію та інші комунальні послуги;

75% — на паливо для оселі, що немає централізованого опалення.

Для інвалідів війни знижка на усі комунальні послуги становить 100%.

Пільга на опалення для УБД діє в межах конкретної площі — 21 кв. м опалювальної площі на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні та додатково 10,5 кв. м на сім’ю. Ця норма подвоюється, якщо сім'я складається лише з непрацездатних осіб — 42 кв. м на кожну особу, яка має право на знижку плати, та 21 кв. м на сім’ю.

У якій формі надається пільга

Нині пільги на оплату житлово-комунальних послуг виплачуються учасникам бойових дій у грошовій формі. Під час подання заяви на призначення пільги потрібно вказати реквізити особистого рахунку, на який зараховуватимуться кошти. В іншому випадку Пенсійний фонд самостійно відкриває пільговику рахунок в Ощадбанку та інформує його про це.

Загальний механізм надання пільги такий: споживач спочатку самостійно сплачує повну вартість житлово-комунальних послуг згідно з платіжними документами. Після цього на банківську картку зараховується сума компенсації, що відповідає розміру пільги. Водночас варто враховувати, що у разі несплати комунальних рахунків нарахування пільги може бути зупинене.

Як оформити пільги та який документ обов'язковий

Щоб отримувати компенсацію за комуналку, УБД треба подати заяву до Пенсійного фонду України. Якщо військовослужбовець, який має відповідний статус, з якихось причин не має такої можливості, він може делегувати це членам родини, на яких поширюється пільга. Наприклад, непрацездатним батькові чи матері, чоловіку або дружині.

Ключовим документом для оформлення пільги на ЖКП є посвідчення учасника бойових дій (можна надати копію). Без нього ПФУ відмовить у розгляді заяви.

Якщо заяву подає не особисто УБД, потрібно буде долучити документ, який підтверджує родинний зв’язок — свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження тощо.

Крім того, знадобляться:

копії паспортів та ІПН (УБД та осіб, які з ним проживають);

довідка про склад сім’ї (або витяг про місце проживання, який можна замовити в Дії);

доказ права власності на нерухомість (або договір оренди);

квитанції на оплату комунальних послуг.

Пенсійний фонд має розглянути заяву протягом 10 днів та повідомити про ухвалене рішення. Інформацію про надані пільги можна також перевірити на вебпорталі ПФУ.

