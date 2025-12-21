Державна підтримка УБД у 2026 році — на яку допомогу можуть розраховувати військові

Знижки на комуналку для УБД — чи зміниться щось у 2026 році
У 2026 році в Україні очікується багато змін. Наприклад, прожитковий мінімум зросте з 2 920 до 3 209 гривень, також очікується підвищення державної фіндопомоги на дітей з інвалідністю. Водночас незмінною залишиться підтримка учасників бойових дій (УБД), зокрема, щодо надання пільг на комунальні послуги.
За Законом "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", військовослужбовці отримуватимуть привілей й у 2026 році.
Які комунальні знижки діятимуть для військових у 2026 році
Йдеться про:
- придбання палива для опалення домогосподарств, які не підключені до централізованого опалення;
- оплату житла (квартирну плату) в межах норм — 21 кв. м на кожного члена родини плюс 10,5 кв. м на сім’ю;
- комунальні послуги: газ, електроенергію, воду, вивезення сміття та скраплений газ у межах встановлених лімітів.
Якщо в родині немає нікого, крім непрацездатних людей, то знижка на газ, яким опалюється житло, охоплюватиме більшу площу: 42 кв. м на кожного члена сім'ї та 21 кв. м на домогосподарство.
Знижки на комуналку залишаються чинними й для тиж, хто живе разом із військовим та є членом його сім'ї. Такими людьми можуть бути:
- діти до 18 років;
- чоловік або дружина;
- непрацездатні батьки;
- особи, над якими ветеран опікується і ветерана, які проживають разом із ним;
- повнолітні неодружені діти з інвалідністю I чи II групи;
- особа, яка доглядає за ветераном з інвалідністю I групи (якщо він сам не у шлюбі).
Пільги для УБД та членів їх родини, які проживають разом з ними, надаються незалежно від виду житла та форми власності на нього.
Що ще варто знати
Нагадаємо, що крім житлових пільг учасники війни з Росією забезпечуватимуться й іншими виплатами та пільгами. Наприклад, УБД можуть надати позику на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт жилих будинків і подвірних будівель, звільнити від сплати податків, зборів, мита та інших платежів, виплачувати допомогу по тимчасовій непрацездатності й так далі.
