Державна підтримка УБД у 2026 році — на яку допомогу можуть розраховувати військові

У 2026 році в Україні очікується багато змін. Наприклад, прожитковий мінімум зросте з 2 920 до 3 209 гривень, також очікується підвищення державної фіндопомоги на дітей з інвалідністю. Водночас незмінною залишиться підтримка учасників бойових дій (УБД), зокрема, щодо надання пільг на комунальні послуги.

За Законом "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", військовослужбовці отримуватимуть привілей й у 2026 році.

Які комунальні знижки діятимуть для військових у 2026 році

Йдеться про:

придбання палива для опалення домогосподарств, які не підключені до централізованого опалення;

оплату житла (квартирну плату) в межах норм — 21 кв. м на кожного члена родини плюс 10,5 кв. м на сім’ю;

комунальні послуги: газ, електроенергію, воду, вивезення сміття та скраплений газ у межах встановлених лімітів.

Якщо в родині немає нікого, крім непрацездатних людей, то знижка на газ, яким опалюється житло, охоплюватиме більшу площу: 42 кв. м на кожного члена сім'ї та 21 кв. м на домогосподарство.

Знижки на комуналку залишаються чинними й для тиж, хто живе разом із військовим та є членом його сім'ї. Такими людьми можуть бути:

діти до 18 років;

чоловік або дружина;

непрацездатні батьки;

особи, над якими ветеран опікується і ветерана, які проживають разом із ним;

повнолітні неодружені діти з інвалідністю I чи II групи;

особа, яка доглядає за ветераном з інвалідністю I групи (якщо він сам не у шлюбі).

Пільги для УБД та членів їх родини, які проживають разом з ними, надаються незалежно від виду житла та форми власності на нього.

Що ще варто знати

Нагадаємо, що крім житлових пільг учасники війни з Росією забезпечуватимуться й іншими виплатами та пільгами. Наприклад, УБД можуть надати позику на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт жилих будинків і подвірних будівель, звільнити від сплати податків, зборів, мита та інших платежів, виплачувати допомогу по тимчасовій непрацездатності й так далі.

Раніше ми розповідали про транспортні пільги для УБД у 2026 році. Так, захисники можуть не купувати квитки на приміські поїзди, на весь пасажирський транспорт й не тільки. Дізнавайтесь також, на які пільги можуть претендувати люди з інвалідністю в Україні.