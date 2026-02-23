Відео
Українці не платитимуть за одну комунальну послугу — для кого скасують

Українці не платитимуть за одну комунальну послугу — для кого скасують

Ua ru
Дата публікації: 23 лютого 2026 19:40
Для власників пошкодженого житла скасують послугу з управління будинком — деталі
Платіжка за комуналку, зруйнований будинок й гроші. Фото: Новини.LIVE.Колаж: Новини.LIVE

В Україні у 2026 році скасують оплату однієї із комунальних послуг. Так, власникам пошкодженого або зруйнованого житла планують дозволити не платити за управління будинком

Як повідомляє пресслужба апарату Верховної Ради України (ВРУ), Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг підтримав законопроєкт № 13155, щодо нарахування для власників пошкодженого або зруйнованого житла, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Детальніше про скасування оплати за управління будинком

У документі пропонується, що мешканці, житло яких було пошкоджене і в ньому неможливо проживати під час війни, звільняються від оплати комунальної послуги з управління багатоквартирним будинком. Нарахування не відбуватимуться допоки триває воєнний стан і ще рік після припинення або скасування. Тобто споживачам не потрібно буде платити за послугу, яку вони фактично не зможуть отримувати.

Водночас, щоб комунальні підприємства не зазнали серйозних збитків від таких нововведень, законопроєкт пропонує механізм компенсації витрат надавачам послуг за рахунок:

  • державного бюджету;
  • міжнародної допомоги;
  • майбутніх репарацій від Росії.

Таким чином уряд не тільки підтримає громадян, які постраждали від наслідків повномасштабної війни з РФ, а й спробує забезпечити безперебійну роботу систем ЖКП.

Що ще варто знати 

Нагадаємо, киянам надішлють оновлені платіжки за опалення. В них врахують періоди, коли тепла не було через пошкодження після масованих російських ударів по критичній інфраструктурі столиці. У "Київтеплоенерго" кажуть, що оновлені суми кияни отримають у платіжках, які надійдуть лютому.

Раніше стало відомо, що пенсіонери, які працювали в сільській місцевості й живуть там після виходу на пенсію, можуть не платити за комунальні послуги. Та щоб отримати пільгу, треба виконати певні умови. Ще ми писали, які родини зможуть оформити пільги на комунальні послуги у 2026 році. Важливо також пам'ятати, що деяким сім'ям пільга надаватиметься автоматично. 

комунальні послуги закон гроші війна в Україні оплата
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
