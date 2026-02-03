Субсидії у 2026 році — у ПФУ нагадали про обов'язки українців перед державою

Комунальні платіжки та гроші. Фото: Новини.LIVE

Громадяни, які отримують субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, зобов'язані самостійно слідкувати за актуальністю поданої раніше інформації. У разі появи змін, що впливають на право на допомогу, Пенсійний фонд України (ПФУ) може припинити нарахування виплат та витребувати надмірно нараховані кошти.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на пресслужбу ПФУ.

Обов'язки субсидіантів перед державою у 2026 році

Як зазначають у Пенсійному фонді, субсидіанти за законом мають протягом 30 днів з часу появи будь-яких змін, які впливають на призначення субсидії, поінформувати про це представників ПФУ.

Зокрема, така необхідність може виникнути у разі змін у складі зареєстрованих у житлі громадян. Також необхідно інформувати про зміну їхнього соціального статусу, складу домогосподарства. Окрім того, потрібно повідомляти про такі обставини:

якщо сталася зміна у переліку одержуваних комунпослуг, умовах їх надання;

у разі зміни управителя, виконавця комунпослуг, утворилось об’єднання;

у випадку здійснення одноразової покупки на суму понад 100 тис. грн, нерухомість більш ніж 100 тис. грн;

у разі купівлі, зокрема у кредит, генеруючої установки понад 150 тис. грн;

якщо було набуто право власності на транспорт (крім мопеда та причепа), житло в місті/в селищах міського типу;

у разі здійснення операції із купівлі іноземної валюти, металів на суму більш ніж 50 тис. грн (в загальному розмірі за 12 місяців);

якщо було отримано разово дохід у сумі, що перевищує 25-кратний прожитковий мінімум для працездатних осіб (крім допомоги від благодійників, спадщини, гранту та стипендії);

якщо було відкрито депозит на понад 100 тис. грн, або куплено облігації на таку ж суму;

у разі втрати права на субсидію на понаднормову площу житла;

якщо людина перебувала за кордоном понад 60 днів;

у разі здачі в оренду житла внутрішньо переміщеній особі.

Правила повідомлення органів ПФУ про зміни

Громадяни можуть повідомляти ПФУ про зміни, які впливають на призначення субсидії чи пільги, онлайн. Потрібно подати нову заяву та декларацію. Для цього необхідно авторизуватися на сайті Пенсійного фонду за допомогою електронного підпису (КЕП). А також виконати такі кроки:

зайти в розділ "Комунікації з ПФУ;

відкрити "Заява на житлову субсидію чи пільгу";

обрати "Заява про призначення та надання житлової субсидії";

внести дані та додати відскановані документи: (паспорт/ідентифікаційний код);

сформувати заяву, підписати;

натиснути "Відправити до ПФУ".

За опрацюванням заяви можна стежити у власному кабінеті в розділі "Мої звернення".

