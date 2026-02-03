Перерахунок комуналки — як зробити, якщо в квартирі ніхто не живе

Людина тримає в руках платіжку за комунальні послуги. Фото: Новини.LIVE

Через повномасштабну війну з РФ багато українців виїхали за кордон і досі не повернулися додому. Через це тисячі квартир в Україні залишаються без господарів, однак платіжки за комунальні послуги продовжують надходити.

У виданні На пенсії розповіли, коли можна не платити за комуналку та що для цього потрібно.

Як не платити за комуналку, якщо в квартирі ніхто не живе

Якщо у квартирі чи будинку є лічильники на газ, воду, електроенергію або тепло, оплату нараховуватимуть за цими показниками. Відповідно, якщо житло порожнє, а послугами ніхто не користуються — показники залишатимуться сталими.

Тож оплачувати комунальні послуги не потрібно, важливо лише щомісяця передавати ці незмінні дані з лічильників постачальникам. Тоді вони розумітимуть, що споживач не користувався послугами і нараховуватимуть плату за нормами.

При цьому абонентська плата все одно залишається обов’язковою — її нараховують незалежно від проживання.

Якщо лічильників немає, тоді, згідно із законом "Про житлово-комунальні послуги", споживачу можуть перерахувати комунальні послуги, якщо у житлі ніхто не жив понад 30 календарних днів.

Для цього спочатку необхідно звернутися із заявою до ОСББ або управительської компанії та отримати акт про непроживання. Це основий документ, за яким зменшуються або скасовуються нарахування на комунальні послуги.

Як не платити за комуналку, якщо виїхали за кордон

Якщо ви перебуваєте за кордоном, заяву можна подати: через "Дію";

надіслати рекомендованим листом;

електронною поштою;

передати довіреною особою.

В останньому випадку потрібно докладно прописати право довіреної особи на відстоювання інтересів власника квартири у питаннях щодо комунальних послуг.

До заяви також треба додати копії паспорта з документами, які підтверджують, що ви перебуваєте в іншій країни. Це:

закордонний паспорт з відмітками про перетин кордону або візи;

довідки з консульства або української громади за кордоном;

квитки;

реєстрація місця проживання в іншій країні.

Також підтвердити непроживання можуть документи про службу в ЗСУ або довідка з лікарні.

Коли отримаєте акт та зберети докази про свою відсутність у квартирі, потрібно подати відповідні заяви постачальникам комунальних послуг. У відповідь вам надішлють підтвердження, що ваша заявка прийнята.

Раніше стало відомо, що українцям дозволять платити лише за реально отримані комунальні послуги. Через атаки росія на критичну інфраструктуру, Кабмін перерахує плату за комуналку. Дізнавайтесь також, якими будуть тарифи на газ у лютому 2026 року.