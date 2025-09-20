Житлові пільги для УБД у 2025 році — як оформити у гуртожитках

Житловий будинок. Фото: УНІАН

В Україні громадянам зі статусом учасника бойових дій (УБД), якщо вони живуть у гуртожитках, можуть надати пільги на житлово-комунальні послуги. Однак для цього потрібно виконати одну умову.

Сайт Новини.LIVE розповідає про це детальніше

Реклама

Читайте також:

Як отримати пільги на комуналку УБД, який живе у гуртожитку

Як пояснили у Пенсійному фонді України (ПФУ), для цього організація, яка управляє гуртожитком, надішле до територіального управління ПФУ щодо отримання інформацію про перелік житлово-комунальних послуг, якими користується УБД як мешканець гуртожитку.

Як і на які послуги може отримати житлові пільги УБД, якщо живе у гуртожитку

Пільги призначаються особам, які є на обліку в Реєстрі осіб, що мають право на пільги. Така особа має звернутися до органу ПФУ та написати заяву про надання пільг за встановленою формою. У заяві вказуються:

дані щодо тих житлово-комунальних послуг, якими пільговик користується;

назва та особовий рахунок організації, що надає послуги.

Коли Пенсійний фонд опрацьовуватиме документи, то територіальні управління надішлють запити управителям будинків, щоб вони підтвердили розміри внесків/платежів на оплату витрат на управління будинком, цін і тарифів на послуги. Коли ця інформація надійде, відомості перевірять, після чого вирішуватиметься, надавати УБД в гуртожитку пільги чи ні.

Тож якщо організація, що здійснює управління гуртожитком, надасть на запит територіального управління Пенсійного фонду України інформацію про перелік житлово-комунальних послуг, якими УБД користується у гуртожитку, а також про ціни та тарифи на ці послуги, то їм мають призначити пільги.

Раніше у ПФУ попередили, що деяким українцям доведеться повернути незаконно нараховані пільги. Дізнавайтесь також, чому УБД можуть відмовити у безплатному проїзді.