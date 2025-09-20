Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Житлові пільги УБД — чи отримають ті, хто живе у гуртожитках

Житлові пільги УБД — чи отримають ті, хто живе у гуртожитках

Ua ru
Дата публікації: 20 вересня 2025 17:44
Житлові пільги для УБД у 2025 році — як оформити у гуртожитках
Житловий будинок. Фото: УНІАН

В Україні громадянам зі статусом учасника бойових дій (УБД), якщо вони живуть у гуртожитках, можуть надати пільги на житлово-комунальні послуги. Однак для цього потрібно виконати одну умову.

Сайт Новини.LIVE розповідає про це детальніше

Реклама
Читайте також:

Як отримати пільги на комуналку УБД, який живе у гуртожитку

Як пояснили у Пенсійному фонді України (ПФУ), для цього організація, яка управляє гуртожитком, надішле до територіального управління ПФУ щодо отримання інформацію про перелік житлово-комунальних послуг, якими користується УБД як мешканець гуртожитку.

Як і на які послуги може отримати житлові пільги УБД, якщо живе у гуртожитку

Пільги призначаються особам, які є на обліку в Реєстрі осіб, що мають право на пільги. Така особа має звернутися до органу ПФУ та написати заяву про надання пільг за встановленою формою. У заяві вказуються:

  • дані щодо тих житлово-комунальних послуг, якими пільговик користується;
  • назва та особовий рахунок організації, що надає послуги.

Коли Пенсійний фонд опрацьовуватиме документи, то територіальні управління надішлють запити управителям будинків, щоб вони підтвердили розміри внесків/платежів на оплату витрат на управління будинком, цін і тарифів на послуги. Коли ця інформація надійде, відомості перевірять, після чого вирішуватиметься, надавати УБД в гуртожитку пільги чи ні.

Тож якщо організація, що здійснює управління гуртожитком, надасть на запит територіального управління Пенсійного фонду України інформацію про перелік житлово-комунальних послуг, якими УБД користується у гуртожитку, а також про ціни та тарифи на ці послуги, то їм мають призначити пільги.

Раніше у ПФУ попередили, що деяким українцям доведеться повернути незаконно нараховані пільги. Дізнавайтесь також, чому УБД можуть відмовити у безплатному проїзді

комунальні послуги гроші пільги УБД Пенсійний Фонд
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації