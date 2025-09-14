Доплати до пенсій — хто з УБД має право

Калькулятор і гроші. Фото: УНІАН

Держава забезпечує учасників бойових дій дещо більшою пенсією, ніж пересічних людей. Сума зростає, зокрема завдяки надбавці.

Сайт Новини.LIVE розповідає, на яку доплату можуть розраховувати учасники бойових дій (УБД) та як її виплачують.

Яка в УБД надбавка до пенсії

Згідно із законом, пенсія в УБД є більшою на 25% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, зазначають у Пенсійному фонді України (ПФУ). Також уряд визначив, яку мінімальну пенсію мають отримувати ветерани: якщо врахувати усі доплати, то виходить сума у 4 395 гривень. Якщо виплата є меншою, то різницю компенсує держава.

Також закон передбачає, що ветерани можуть отримувати цільову допомогу на прожиття у розмірі 40 гривень. Її нараховують незалежно від того, яку пенсію отримує громадянин: за віком, інвалідністю чи інший.

Що ще варто знати

Нагадаємо, УБД та їхні родини можуть оформити пільги на оплату житлово-комунальних послуг. З настанням осінньо-зимового періоду їм, наприклад, будуть компенсовувати витрати на опалення. Щоб отримати пільги, потрібно звернутися до ПФУ.

Раніше ми розповідали про безплатну землю для УБД. Відомо, скільки гектарів вони можуть отримати цього року. Дізнавайтесь також, що потрібно УБД для оформлення разової грошової допомоги онлайн.