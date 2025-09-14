Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаПсихологіяTravelПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Доплата до пенсій — скільки нараховують УБД

Доплата до пенсій — скільки нараховують УБД

Ua ru
Дата публікації: 14 вересня 2025 13:35
Доплати до пенсій — хто з УБД має право
Калькулятор і гроші. Фото: УНІАН

Держава забезпечує учасників бойових дій дещо більшою пенсією, ніж пересічних людей. Сума зростає, зокрема завдяки надбавці.

Сайт Новини.LIVE розповідає, на яку доплату можуть розраховувати учасники бойових дій (УБД) та як її виплачують. 

Реклама
Читайте також:

Яка в УБД надбавка до пенсії

Згідно із законом, пенсія в УБД є більшою на 25% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, зазначають у Пенсійному фонді України (ПФУ). Також уряд визначив, яку мінімальну пенсію мають отримувати ветерани:  якщо врахувати усі доплати, то виходить сума у 4 395 гривень. Якщо виплата є меншою, то різницю компенсує держава.

Також закон передбачає, що ветерани можуть отримувати цільову допомогу на прожиття у розмірі 40 гривень. Її нараховують незалежно від того, яку пенсію отримує громадянин: за віком, інвалідністю чи інший.

Що ще варто знати 

Нагадаємо, УБД та їхні родини можуть оформити пільги на оплату житлово-комунальних послуг. З настанням осінньо-зимового періоду їм, наприклад, будуть компенсовувати витрати на опалення. Щоб отримати пільги, потрібно звернутися до ПФУ. 

Раніше ми розповідали про безплатну землю для УБД. Відомо, скільки гектарів вони можуть отримати цього року. Дізнавайтесь також, що потрібно УБД для оформлення разової грошової допомоги онлайн.

виплати УБД Пенсійний Фонд пенсія доплати
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації