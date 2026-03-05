Житлові субсидії в Україні — чи очікуються зміни в допомозі з 1 квітня

Чоловік та жінка, комунальні платіжки. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У квітні 2026 року продовжуватиметься опалювальний сезон, рішення про завершення якого мають ухвалювати органи місцевого самоврядування самостійно. За житловою субсидією у цей період мають звернутися ті громадяни, у яких змінилися дані у майновому стані чи складі домогосподарства.

Про те, які будуть діяти правила у квітні, розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію Пенсійного фонду України (ПФУ).

Хто повинен звернутися за призначенням субсидії у квітні

Як правило, домогосподарства, які отримують субсидію у березні, виплату на наступний місяць нарахують автоматично, на підставі наявної в Пенсійному фонді інформації, якщо не зазнали змін дані про майновий стан чи склад домогосподарства, немає заборгованості зі сплати комунальних послуг.

Деякі категорії громадян матимуть право на субсидію за окремим зверненням із новою заявою та декларацією про доходи/витрати.

Субсидіанти зобов’язані повідомляти про зміни у складі домогосподарства чи майновому стані його членів упродовж 30 днів, після чого розмір виплати буде переховано, інакше можна втратити допомогу й громадяни будуть змушені повернути переплату.

Субсидію можуть оформити:

одна із зареєстрованих у житлі осіб, а у разі розділення особових рахунків — кожен, на кого було відкрито рахунок;

особа, яка не зареєстрована, проте фактично проживає в житлі на підставі договору оренди (або за судовим рішенням);

переселенець, який не зареєстрований в житлі, але фактично проживає там без укладеного договору оренди житла (підтверджено довідкою ВПО);

індивідуальний забудовник, якщо будинок не прийнятий в експлуатацію, однак плату за ЖКП нараховують;

представник недієздатної особи/неповнолітньої дитини.

Особисто подати документи на призначення житлової субсидії мають:

ті, хто звертається вперше за субсидією;

у кого станом сталися зміни у складі зареєстрованих осіб домогосподарства, складі родини, зміни в переліку комунальних послуг, якими користується домогосподарство;

кому раніше було відмовлено у призначенні субсидії через заборгованість, яку вже погашено, є договір реструктуризації або оскаржено у суді.

Як враховують доходи для субсидії

Зокрема, якщо житлову субсидію призначили з початку неопалювального сезону, для розрахунку субсидії враховують середньомісячний загальний дохід за третій і четвертий квартали попереднього календарного року.

При цьому пенсійна виплата враховується в розмірі нарахованої пенсії за березень поточного року.

Беруть до уваги такі доходи:

заробітну плату;

грошове забезпечення військовослужбовців;

пенсію;

стипендію, крім соціальної, яку надають дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа;

соцвиплати;

допомогу з безробіття, інші страхові виплати;

грошові перекази, отримані із-за кордону;

дивіденди від цінних паперів;

інші доходи, гроші, отримані особою від оренди землі, продажу майна.

Як подати документи на допомогу

Оформити субсидію можна, звернувшись до органів Пенсійного фонду в один із таких способів:

сервісний центр Пенсійного фонду;

поштою на адресу органу ПФУ;

онлайн — через портал е-послуг Пенсійного фонду.

Також документи на субсидію можна подати через уповноважену особу виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної тергромади, центр надання адмінпослуг та через портал "Дія".

Раніше ми писали про те, коли відключать опалення в оселях українців у 2026 році. Загалом це залежить від середньодобової температури повітря.

Ще повідомляли, що споживачі можуть не платити за ті дні, коли тепло чи воду фактично не надавали. Постачальники комунпослуг зобов’язані вести облік відсутніх послуг, а оновлені суми автоматично враховують у наступних квитанціях.