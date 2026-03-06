Відео
Підтримати ЗСУ
Комунальні пільги у квітні — які будуть правила для знижок

Ua ru
Дата публікації: 6 березня 2026 08:50
Пільги на комуналку у квітні — вимоги до доходу на інші нюанси для знижок
Жінка, гроші та комунальні платіжки. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У квітні 2026 року держава продовжить надавати пільги з оплати житлово‑комунальних послуг (ЖКП) з посиленими вимогами до доходів. Лише кілька категорій громадян матимуть право отримати допомогу, незалежно від середньомісячного сукупного заробітку.

Про те, які будуть діяти правила у питанні пільг, розповідають Новини.LIVE.

Читайте також:

Який дохід може позбавити пільг у квітні

Пенсійний фонд України (ПФУ) на початку року оновив критерії, за якими тепер визначається, чи мають домогосподарства отримувати знижку на оплату житла, природного газу, електроенергії та інших послуг.

У квітні ключовим показником для права на допомогу буде поріг податкової соцпільги, який поточного року зріс до 4 660 грн на одного громадянина у домогосподарстві. Відповідний рівень доходу буде межею: у разі якщо рівень середньомісячного заробітку сім’ї за останні шість місяців її перевищить, пільга не призначатиметься.  

Визначають дохід за формулою, передбачено Податковим кодексом, коли прожитковий мінімум для працездатної особи множать на коефіцієнт 1,4 та округлюють до найближчих 10 грн. У 2026-му розмір прожиткового мінімуму становить 3 328 грн, тому граничний дохід дорівнює 4 660 грн.

Які категорії громадян мають право на пільги

Згідно з правилами, пільги можуть надаватися тільки тим громадянам, які мають особливий статус за законом. А саме:

  • багатодітні сім’ї;
  • чорнобильці;
  • ветерани;
  • реабілітовані особи;
  • сім’ї загиблих військових;
  • сільські пенсіонери (вчителі, медики);
  • інші категорії.

Наприклад, багатодітним родинам передбачене право на 50% знижку на оплату житла та комунпослуг, проте за умови відповідності доходу.

Хто отримає пільги навесні без врахування доходу

Українським законодавством закріплені кілька категорій громадян, на яких не поширюватиметься вимога щодо межі доходу. Для них допомога надаватиметься без врахування рівня заробітку за місяць. У списку:

  • учасники бойових дій (УБД);
  • особи з інвалідністю внаслідок війни;
  • члени сімей загиблих захисників. 

Для таких осіб пільги перепризначають незалежно від матеріального стану. Цього року Пенсійний фонд автоматично продовжив пільги тим, хто отримував їх у 2025 році та відповідав оновленим критеріям. У кого дохід перевищував поріг — втратили допомогу.

Раніше повідомлялося, що пільговий тариф на електрику діятиме для українців лише до 30 квітня. Після завершення опалювального сезону встановлять вищу ставку. 

Також писали, хто повинен звернутися за призначенням субсидії у квітні 2026 року. Зокрема, це необхідно буде зробити тим, у кого змінилися дані у фінансовому стані. 

комунальні послуги ЖКГ гроші пільги допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
