Виплати для УБД — як дистанційно оформити разову допомогу в 1 тис. грн

Посвідчення УБД. Фото: УНІАН

Учасники бойових дій (УБД) можуть отримати невиплачену разову грошову допомогу до Дня Незалежності у розмірі 1 тис. грн у дистанційному режимі. У Пенсійному фонді України (ПФУ) дали інструкцію, як оформити виплати онлайн.

Про це йдеться у повідомленні ПФУ у соцмережі Facebook.

Реклама

Читайте також:

Що робити УБД, які досі не отримали виплату 1 тис. грн

З проханням до представників Пенсійного фонду пояснити, чи можна отримати невиплачену грошову допомогу без зайвих витрат часу та коштів, звернувся один із громадян, який має статус учасника бойових дій.

"Шановний фонд, яке я кому підтвердження повинен дати як учасник бойових дій на допомогу до Дня Незалежності?... Мені в прифронтових районах Дніпропетровської області 500 грн в одну сторону, туди і назад 1 тис. грн, і це якщо таксисти будуть згодні. І допомога 1 000..." — йдеться у зверненні.

Працівник ПФУ зазначив, що учасники бойових дій можуть скористатися правом онлайн-оформлення виплат. Така можливість доступна на офіційному сайті фонду.

"Ви можете подати заяву на призначення допомоги до Дня Незалежності України через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України", — повідомили у ПФУ.

Згідно з урядовою постановою, УБД мали отримати разову грошову допомогу до Дня Незалежності у розмірі 1 тис. грн. Якщо можливість подати заяву у вказаний термін була відсутня, то це можна зробити до 1 жовтня 2025 року.

Як УБД подати заявку на виплати онлайн

Для того, щоб подати заявку на виплати онлайн, потрібно дотримуватися інструкції:

авторизуватися на сайті ПФУ за допомогою кваліфікованого е-підпису (КЕП) та увійти;

у розділі "Комунікації з ПФУ" обрати "Заява про призначення разової грошової виплати до Дня Незалежності України";

заповнити форму заяви, зазначити особисті дані (паспортні, адресні дані), додати реквізити рахунку з банку;

додати скановані копії документів з підтвердженням права на призначення виплати через опцію "Додати файл";

погодитись з проханням щодо передачі та обробки даних;

натиснути пункт "Сформувати заяву" та "Підписати та відправити в ПФУ".

Результат розгляду заяви можна буде переглянути у розділі "Мої звернення" — "Статус звернення".

Раніше ми писали, хто має право скористатися статусом члена родини учасника бойових дій. Також відомо, які пільги на ЖКП передбачені для рідних УБД.

Також ми повідомляли, що держава надає грошові компенсації бізнесу за працевлаштування ветеранів. Зокрема, цьогоріч передбачається покриття 50% фактичних витрат на оплату праці.