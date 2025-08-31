Відео
Головна Фінанси Хто вважається членом сім’ї УБД і може отримати пільги — список

Хто вважається членом сім’ї УБД і може отримати пільги — список

Дата публікації: 31 серпня 2025 13:35
Хто входить до складу сім’ї учасника бойових дій та має право на пільги — повний перелік
Посвідчення УБД. Фото: УНІАН

Статус учасника бойових дій дає право не лише самому військовому, а і його родині на низку соціальних гарантій від держави. Водночас далеко не всі близькі родичі автоматично потрапляють до цього переліку. Закон чітко визначає, хто саме вважається членом сім’ї УБД і може розраховувати на пільги.

Новини.LIVE розповідають, хто має право скористатися статусом члена родини учасника бойових дій.

Читайте також:

Хто належить до членів родини УБД

В Пенсійному фонді України пояснили, що членами сім’ї учасника бойових дій є:

  1. Дружина (чоловік), їхні неповнолітні діти (до 18 років).
  2. Неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II групи або особами з інвалідністю I групи.
  3. Особа, яка проживає разом з особою з інвалідністю внаслідок війни I групи та доглядає за ним, за умови, що особа з інвалідністю внаслідок війни не перебуває у шлюбі.
  4. Непрацездатні батьки.
  5. Особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням громадянина, який має право на пільги, та проживає разом з ним.

Особи з цього переліку мають право звернутися до органу Пенсійного фонду України, посадової особи виконавчого органу або центру надання адміністративних послуг для подання заяви та відповідних документів щодо призначення пільг на житлово-комунальні послуги, якщо пільговик не може самостійно звернутися з поважних причин (військова служба, хвороба, інвалідність тощо).

Які пільги на ЖКП мають УБД і члени їхніх родин

Відповідно до Закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", учасники бойових дій та члени їхніх родин мають право отримати:

  • 75% знижки на квартплату;
  • 75% знижки на комунальні послуги (газопостачання, електроенергія тощо);
  • 75% знижки вартості палива, для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення.

Площа житла, на яку надається знижка, під час розрахунків плати за опалення становить 21 квадратний метр опалювальної площі на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні, та додатково 10,5 метрів квадратних на сім'ю. Для людей з інвалідністю знижка на комунальні послуги становить 100%.

Раніше ми писали, що діти учасників бойових дій в Україні мають право на низку соціальних пільг та гарантій, передбачених законодавством. 

Також дізнавайтеся, як УБД стати в чергу на квартиру. 

