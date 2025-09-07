Пільги для УБД — за яких обставин військового можуть позбавити статусу й преференцій

Посвідчення УБД в руках. Фото: УНІАН

В Україні військовослужбовці, які брали участь у заходах із захисту держави від збройної агресії РФ, отримують статус учасника бойових дій (УБД). Він гарантує низку пільг, соціальних виплат та державних преференцій. Однак існують обставини, коли цей статус може бути скасований.

Новини.LIVE розповідають, у яких випадках учасник бойових дій втрачає свій статус та передбачені ним пільги.

Реклама

Читайте також:

Хто ухвалює рішення про позбавлення статусу УБД

Порядок надання та позбавлення статусу учасника бойових дій регламентується постановою Кабінету Міністрів України №203.

Рішення ухвалюють спеціальні комісії, створені у таких відомствах:

Міністерство оборони України;

Національна гвардія;

Служба безпеки України;

Адміністрація Держприкордонслужби;

Державна служба з надзвичайних ситуацій та інші.

У випадках, коли виникають спірні питання, остаточне рішення приймає міжвідомча комісія при Міністерстві у справах ветеранів.

Підстави для позбавлення статусу УБД

Військовослужбовець може втратити статус учасника бойових дій у трьох основних випадках:

Вчинення тяжкого злочину. Якщо особа скоїла умисний тяжкий або особливо тяжкий злочин під час виконання бойового чи службового завдання. Подання неправдивих даних. У разі встановлення факту надання неправдивої інформації про участь у бойових діях або подання неправдивих відомостей про себе. Добровільна відмова. Захисник може особисто звернутися із заявою про відмову від статусу УБД.

Залежно від обставин, для позбавлення статусу учасника бойових дій необхідний вирок суду, що набрав законної сили, або ж матеріали військової частини чи державних органів, які підтверджують подання неправдивої інформації чи власна заява військовослужбовця про відмову від статусу.

Процедура позбавлення статусу

Рішення ухвалюється у місячний строк з моменту надходження відповідних документів. Військовослужбовець отримує письмове повідомлення із зазначенням причин позбавлення статусу та порядку його оскарження. Після цього посвідчення УБД визнається недійсним або вилучається, а особа автоматично втрачає усі пільги та соціальні гарантії, які належать учасникам бойових дій.

Раніше ми писали, що учасники бойових дій, крім основних пільг, мають право на доплати до пенсії. Ці надбавки встановлюються окремо від основного розміру виплат і покликані забезпечити мінімальний рівень соціального захисту для ветеранів.

Також дізнавайтеся, як УБД оформити онлайн разову грошову допомогу.