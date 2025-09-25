Пільги на оплату житлово-комунальних послуг для УБД — до яких змін готуватися українцям

500 гривень і квитанція за комунальні послуги. Фото: Новини.LIVE

Восени 2025 року держава продовжить надавати пільги на оплату житлово-комунальних послуг учасникам бойових дій (УБД) та їхнім родинам. При цьому вже з жовтня держдопомога стане дещо ширшою.

Якими комунальними пільгами користуються УБД

Право на комунальні пільги УБД та їхнім родинам гарантує Закон України "Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту". Відповідно, громадяни отримують 75% знижку на оплату:

палива, якщо в житлі немає централізованого опалення;

житла — у межах 21 кв. м на кожного зареєстрованого мешканця та додатково 10,5 кв. м на сім’ю;

комунальних послуг — це газ, електроенергія, водопостачання, каналізація, вивезення побутових відходів, скраплений газ (у межах встановлених норм).

Пільгу можуть отримати й представники родини, які живуть з УБД. Йдеться про:

чоловіка/дружину;

дітей до 18 років;

непрацездатних батьків і так далі.

Які зміни відбудуться у жовтні

Традиційно, з 15 жовтня в українських містах поступово розпочинається опалювальний сезон. Остаточне рішення ухвалює місцева влада, спираючись на погодні умови: потрібно, щоб середньодобова температура впродовж трьох діб поспіль трималася на позначці +8 °C або нижче. Тож опалення у будинках може з'явитися як пізніше, так і раніше зазначеного терміну.

Тож, коли опалювальний сезон стартує офіційно, пільговикам почнуть нараховувати компенсацію за опалення.

Нагадаємо, що українці, які мають статус учасника бойових дій, мають право на низку медичних пільг. Дізнавайтесь також, чи можуть отримати пільги діти УБД від попереднього шлюбу.