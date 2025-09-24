Комунальні пільги для УБД — які знижки надаватимуть у жовтні

Посвідчення УБД. Фото: УНІАН

Військовослужбовцям, які мають статус учасника бойових дій, належать різні пільги та соціальні гарантії, передбачені законодавством. Зокрема це знижка на оплату комунальних послуг — газ, квартплату, електроенергію тощо.

Новини.LIVE розповідають, які пільги на ЖКП діятимуть для захисників у новому опалювальному сезоні 2025-2026.

Реклама

Читайте також:

Яка знижка на комуналку передбачена для УБД

Відповідно до закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", захисники зі статусом УБД (а також члени їхніх родин) мають право на такі знижки:

75% — на оплату користування житлом (квартирна плата) в межах встановлених норм;

75% — на оплату комунальних послуг (газ, електроенергія, вода, вивезення сміття) та скраплений газ у межах норм споживання;

75% — вартість палива, у тому числі рідкого, для домогосподарств без центрального опалення.

Площа житла, на яку діє знижка, не має перевищувати норми 21 кв. м на кожну особу, яка в ньому постійно проживає, і ще 10.5 кв. м додатково.

Для військових з інвалідністю знижка на ЖКП становить 100%.

Усі комунальні пільги надаються учасникам бойових дій та членам їхніх сімей, що проживають разом з ними, незалежно від виду житла чи форми власності на нього.

Наразі ніяких змін у питанні надання пільг на комуналку для УБД не передбачено, тож у новому опалювальному сезоні діятимуть усі вищезазначені знижки.

Як УБД отримати знижку на комуналку

Для оформлення пільг військовослужбовцю необхідно звернутися до ЦНАПу або відділення Пенсійного фонду України, надавши пакет документів, який включає заяву та копії:

паспорта;

ідентифікаційного коду;

посвідчення УБД.

Якщо заяву подає хтось із сім'ї захисника, то потрібно додати документ із підтвердженням родинного зв'язку. ПФУ має розглянути звернення протягом 10 днів.

Раніше ми розповідали, чи поширюються пільги на дітей від попереднього шлюбу УБД.

Також дізнавайтеся, чи можуть отримати комунальні пільги військовослужбовці, які мешкають у гуртожитках.