Грошове забезпечення військовослужбовців: яким буде розмір "бойових" у травні

У травні 2026 року військовослужбовцям в Україні продовжують нараховувати грошове забезпечення за тим же принципом і в тому ж розімірі, що і раніше. Розмір виплат залежить від місця проходження служби, складності поставлених завдань, участі в бойових діях та інших умов.

Новини.LIVE розповідають, скільки "бойових" отримають захисники.

Що входить до грошового забезпечення військових

Порядок нарахування щомісячних та одноразових виплат військовослужбовцям визначається кількома нормативними документами. Серед них Порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям та окремим категоріям осіб, затверджений наказом Міністерства оборони України №260 від 7 червня 2018 року, наказ Міноборони №280 від 22 травня 2017 року, який регулює фінансове забезпечення підрозділів ЗСУ, та рішення міністра оборони України №183/уд від 16 січня 2024 року.

Для військовослужбовців рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу зі стажем служби до одного року гарантований мінімальний рівень грошового забезпечення становить 20 130,05 грн. Йдеться про базовий оклад без врахування премій, надбавок та доплат за участь у бойових діях.

Які суми "бойових" отримають військові у травні

Додаткові виплати напряму залежать від характеру служби та виконуваних завдань:

30 000 грн — отримують військові, які виконують бойові або спеціальні завдання згідно з відповідними наказами. Це може стосуватися підготовки до бойових дій, управління військами, логістичного забезпечення, розмінування територій, протиповітряного захисту чи охорони критичної інфраструктури;

50 000 грн — передбачено для військовослужбовців органів військового управління, штабів та командних структур, які координують роботу підрозділів, у тому числі поза районами активних бойових дій;

100 000 грн — нараховують бійцям, які безпосередньо перебувають на передовій, виконують завдання на тимчасово окупованих територіях або працюють у "сірій зоні".

Крім того, для окремих категорій військовослужбовців діє накопичувальна доплата у 70 тисяч гривень. Її можуть отримати ті, хто сукупно провів не менше 30 днів у районах бойових дій або в тилу противника під час виконання спеціальних чи бойових завдань. Крім того, у травні частині військових виплатять матеріальну допомогу, оздоровчі та підйомну допомогу.

