Пенсії в Україні — хто може скористатись правом дострокового виходу на заслужений відпочинок

В Україні матері, які виховували тяжкохворих дітей без встановленої інвалідності до шестирічного віку, наділені правом на дострокове призначення пенсійних виплат після 50 років за наявності певної кількості стажу. Також є ще кілька категорій громадян, які можуть скористатися пільговим правом оформлення пенсії.

Про те, хто має право на вихід на пенсію у 50 років

Право дострокового виходу на пенсію у 50 років

За інформацією Пенсійного фонду України (ПФУ), матері, які до шести років виховували хворих дітей (які не мали інвалідності), можуть скористатися правом оформлення дострокової пенсії за віком. Відповідне питання регулює стаття 115 закону №1058-IV "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Також необхідно дотриматися таких умов:

досягнення 50-річного віку;

наявність мінімально 15 років стажу.

Термін "тяжкохвора дитина, якій не встановлено інвалідність" описаний у ст. 1 зазначеного закону. Йдеться про дітей, у яких діагностоване тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжка вроджена вада розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологія, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет першого типу, гостра або хронічна хвороба нирок четвертого ступеня, діти з тяжкими травмами, потребують трансплантації органів чи паліативної допомоги.

Серед документів, що засвідчують наявність тяжкої хвороби у дітей без інвалідності:

посвідчення одержувача держдопомоги на хворих дітей без інвалідності;

довідка медзакладу про те, що у дитини є вищезазначені хвороби до досягнення шестирічного віку.

Хто ще має право на пільговий вихід на пенсію

Також норми законодавства передбачають пільгову пенсію для жінок, які захищали Україну. Йдеться як про військовослужбовиць, так і про працівниць поліції та інших силових структур. Таким жінкам надане право на пенсію з 50 років за наявності 20 років стажу. 55-річним чоловікам з цих же категорій дають право на достроковий вихід на пенсію з 25 роками стажу.

Окрім того, пенсія за віком на пільгових умовах передбачена для дружин/чоловіків, а також батьків загиблих військових, поліцейських та інших захисників країни. Конкретний вік виходу на заслужений відпочинок залежить від того, за яких обставин була загибель, і який статус надано.

Кому держава доплачує кошти у разі виходу на пенсію

Також в Україні працівникам низки сфер надається право на одноразову виплату у розмірі десяти місячних пенсій.

Ним можуть скористатися деякі працівники освіти, медицини, соціальної сфери та культури. Відповідну допомогу надають тим, хто на дату досягнення пенсійного віку виконав умови:

працював на посадах, що дають право на пенсію за вислугу років, у державних/комунальних закладах;

є необхідна кількість стажу: щонайменше 30 років для жінок та 35 років для чоловіків;

до цього не мали жодного виду пенсії.

