Пенсії в Україні — яку допомогу гарантують пенсіонерам віком від 80 років

Жінка похилого віку за комп'ютером. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Українське законодавство передбачає надання підтримки для самотніх пенсіонерів, які досягли 80-річного віку. Йдеться про призначення державної соціальної грошової допомоги на догляд, показник якої зріс у 2026 році.

Про особливості надання відповідної допомоги розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію Пенсійного фонду України (ПФУ).

Реклама

Читайте також:

Умови надання допомоги для пенсіонерів віком 80+

Згідно з нормами законодавства, виплату державної фінансової допомоги на догляд самотнім українцям, які досягли 80-річного віку, призначають за дотримання певних умов.

Одинокими особами можуть вважатися громадяни, які не мають працездатних родичів, що зобов’язані за законом їх утримувати (повнолітні донька, син, внуки чи правнуки).

Соціальну допомогу призначають за наступних умов:

Громадянин досягнув 80-річного віку; Є висновок лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) про потребу у регулярному сторонньому догляді; Пенсія виплачується на основі закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування"/закону "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб"; Відсутня надбавка до пенсії на догляд/компенсація на догляд, що надають органи Пенсійного фонду (за наявності допомогу можуть призначити тільки у разі припинення відповідних виплат).

Розмір доплати до пенсії у 2026 році

Державна фінансова допомога на догляд самотнім українцям, які досягли 80-річного віку, прив'язана до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У зв'язку з підвищення показника зростають і відповідні виплати.

Згідно з правилами, розмір допомоги становить 40% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Завдяки новим показникам у законі "Про Держбюджет-2026" прожитковий мінімум становить 2595 грн, тому доплата цього року підвищилась до 1038 грн. Минулого року показник був рівні 2361 грн, що формувало доплату у сумі 944,4 грн. З огляду на це, держана допомога зросла на 93,6 грн.

Що ще варто знати пенсіонерам, яким понад 80 років

За даними ПФУ, інформація про відсутність працездатних родичів (незалежно від адреси їхнього проживання), зобов’язаних утримувати, має зазначатися у поданій заяві на призначення відповідної допомоги на догляд. Інформацію про склад сім’ї потрібно вказувати в декларації про доходи та майно громадянина, що звернувся за призначенням соцдопомоги. З таким пакетом документів українці мають самостійно звернутися до будь-якого відділення Пенсійного фонду.

Також варто зауважити, що громадяни, які досягли 80-річного віку, можуть отримувати надбавку у 570 грн.

Як повідомляють у Пенсійному фонді, такі доплати автоматично нараховуються для літніх людей до основного розміру пенсії. Йдеться про так звані "вікові надбавки".

Раніше ми розповідали, як самому підрахувати розмір надбавки до пенсії у березні. Йдеться про доплату для більшості пенсіонерів після індексації, що має становити загалом 12% навесні.

Також повідомлялося, як зміняться мінімальні суми виплат з інвалідності у березні 2026 року. В Україні громадяни мають право на оформлення пенсій від держави.