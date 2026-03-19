Цифрове пенсійне посвідчення: як і хто може оформити

Жінка похилого віку з документами.

У 2026 році українським громадянам можна самостійно сформувати електронне пенсійне посвідчення, що матиме таку ж юридичну силу, що і звичайне, однак надаватиме низку переваг. Документ відображатиметься у мобільному застосунку "Дія".

Про правила оформлення розповіли у Пенсійному фонді України (ПФУ), передають Новини.LIVE.

Як сформувати е-пенсійне посвідчення у 2026 році

За даними ПФУ, громадяни можуть отримати електронне пенсійне посвідчення, що міститиметься у застосунку "Дія". Основними перевагами такого документа є зручність використання, адже завжди перебуватиме "під рукою" у смартфоні, передбачатиме високий рівень захисту інформації. Окрім того, це буде надійним ключем для повноцінного користування всіма державними електронними послугами.

Зокрема, українці можуть обрати тільки електронний формат посвідчення без платіжної картки.

Сформувати електронний документ можна на сайті е-послуг Пенсійного фонду або у найближчому сервісному центрі фонду.

Оформлення е-пенсійного посвідчення можливе шляхом подання заяви та сканованих копій документів. Йдеться про:

ідентифікаційний код;

паспорта громадянина;

кольорові фото, зроблені протягом останніх шести місяців розміром 3*2,5 см;

фізичний підпис чорним кольором (у форматі jpg).

Далі оформити електронне пенсійне посвідчення можна на порталі Пенсійного фонду. Для цього необхідно виконати такі кроки:

авторизуватися на порталі ПФУ через кваліфікований електронний підпис (КЕП);

подати заяву у пункті "Щодо пенсійного забезпечення", обравши "Заяву на виготовлення пенсійного посвідчення";

вказати електронний формат, натиснувши "Заява на виготовлення пенсійного посвідчення в електронній формі;

заповнити форму заяви, вказавши необхідні відомості про себе;

додати документи, прикріпивши скановані копії паспорта, ідентифікаційний код, фото;

підписати заяву за допомогою електронного підпису.

Після обробки заяви електронне посвідчення з’явиться в мобільному застосунку "Дія".

Як згенерувати е-посвідчення у "Дії"

Для того, щоб згенерувати електронне пенсійне посвідчення у застосунку "Дія", необхідно:

оновити "Дію" до останньої версії;

авторизуватися у мобільному застосунку;

додати всі документи, обравши "Додати документ";

обрати "Пенсійне посвідчення";

натиснути пункт "Додати посвідчення".

У Пенсійному фонді зауважили, що електронне посвідчення підтягнеться автоматично, якщо його видали за віком. Однак, якщо йдеться про посвідчення за інвалідністю, у зв’язку з втратою годувальника або за вислугу років, то його необхідно буде додати в "Дію" власноручно.

Часті питання

Коли можна отримати е-посвідчення

За даними Пенсійного фонду, електронне пенсійне посвідчення можна отримати за три-чотири дні з моменту звернення громадянина, але не пізніше десяти днів з моменту надходження заяви. Електронне посвідчення підтягнеться автоматично або власноручно у застосунку.

Чим електронне посвідчення відрізняється від звичайного

Цифровий формат поєднує функції посвідчення та платіжної банківської картки. Серед іншого — дасть змогу здійснювати банківські операції, безготівкові платежі, поповнення готівковою карткових рахунків, без черг робити розрахунки за комунальні послуги, вчасно отримувати пенсію.