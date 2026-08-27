Виплати від ADRA: кому гарантують допомогу у 19 400 грн на зиму

Людина тримає гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

Благодійна організація ADRA Ukraine, що є частиною глобальної мережі Адвентистського агентства розвитку та допомоги (ADRA), здійснює оформлення фінансової допомоги на опалювальний період 2026/27 років. Зокрема, такою можливістю зможуть скористатися жителі ще однієї громади прифронтового регіону та отримати виплати, за які можна буде купити паливо для майбутньої зими.

Про те, кому доступна фіндопомога, розповідають Новини.LIVE.

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Кому гарантують допомогу на зиму від ADRA на зиму

За інформацією благодійної організації, вже понад 500 родин почали готуватися до зими за фінансової підтримки програми допомоги на тверде паливо у Дніпропетровській та Харківській областях.

Йдеться про домогосподарств, які зареєструвались на отримання грошової допомоги для підготовки до нового опалювального сезону.

"Для мешканців прифронтових територій можливість завчасно придбати паливо — це передусім можливість підготувати оселю до холодів і подбати про тепло взимку", — пояснюють організатори.

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Наразі реєстрацію здійснили у Новоолександрівській, Мирівській громаді на Дніпропетровщині, а також Куньєвській громаді на Харківщині.

Роботу з оформлення проводять у координації із Shelter Cluster, органами місцевого самоврядування та іншими гуманітарними організацями, що дає змогу узгоджувати підтримку та спрямовувати у ті громади, де її потребують найбільше.

Ключові умови для отримання допомоги:

Проживання у прифронтових громадах; Опалення оселі відбувається твердим паливом; Наявність у домогосподарства категорії вразливості.

Розмір грошової допомоги та де ще можна отримати

Згідно з повідомленням, найближчим часом команда благодійного фонду ADRA Ukraine також планує здійснити реєстрацію домогосподарств у Савинській громаді Харківської області, розширюючи підтримку перед зимовим періодом. За оголошенням щодо її відкриття необхідно слідкувати на сторінці фонду у соцмережі Facebook.

У рамках програми, вразливим родинам, які опалюють оселі твердим паливом, нададуть по 19 400 гривень на домогосподарство для його купівлі. Відповідна підтримка для жителів прифронтових громад дасть можливість завчасно подбати про тепло і краще підготуватися до зими.

Громадяни мають підготувати для оформлення деяку інформацію. Зокрема, потрібні банківські реквізити (IBAN) очільника домогосподарства для нарахування грошової допомоги.

Також на кожну особу у домогосподарстві необхідно буде надати:

індивідуальний номер платника податків;

інші документи, що посвідчать особу (паспорт/посвідку на проживання);

контактні дані очільника родини (номер телефону).

Допомога стала можливою завдяки підтримці уряду Сполучених Штатів у співпраці з Польською Гуманітарною Акцією (PAH).

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