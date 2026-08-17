Виплати для пенсіонерів та людям з інвалідністю у 12 300 грн: де надають міжнародну допомогу

Жінка та чоловік похилого віку, гроші. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У серпні 2026 року домогосподарства, які були змушені переміщатися по країні через події, спричинені воєнними діями, можуть отримати міжнародну грошову допомогу у розмірі до 12 800 грн. Така можливість для найбільш вразливих груп громадян стала доступна ще в одному з українських регіонів.

Про те, кому і де надають виплати, розповідає видання Новини.LIVE.

Хто може претендувати на міжнародну допомогу

Наприкінці літа заявки на електронну чергу в реєстраційний центр програми "Грошова допомога від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців" можна подати у місті Вінниця.

Громадянам необхідно належати хоча б до однієї з таких категорій:

Домогосподарства, фактично переміщені з наявним статусом внутрішньо переміщеної особи до 45 днів у зв'язку із загрозою життю, обстрілами чи обов'язковою евакуацією. Домогосподарства, фактично переміщені зі статусом переселенця від 46 днів до шести місяців через загрози життю, атаки чи обов'язкову евакуацію. Домогосподарства, які через війну залишили оселі та виїхали за кордон, однак повернулися в Україну. Обов’язкова умова: громадянин повернувся не раніше ніж три місяці тому та не пізніше року тому. Домогосподарства, які виїздили в інші регіони через воєнні дії, однак повернулися на місця постійного проживання. Обов’язкова умова: повернення відбулося протягом трьох місяців та не пізніше року тому.

Також є дві важливі соціально-економічні умови для всіх вищезазначених категорій:

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Допомога передбачена лише тим домогосподарствам, чий середньомісячний дохід на одну особу не вищий за 8 300 грн;

Є вразливість (пенсіонери, особи з інвалідністю, багатодітні, самотні матері з дітьми і т. ін.).

Суми допомоги та як подати заявки

У рамках програми громадяни, які постраждали від війни, отримають два види виплат у сумах 10 800 або 12 300 грн.

Для оформлення допомоги потрібно записатися в електронну чергу у місті Вінниця, заповнивши спеціальну форму. Проте йдеться лише про попередній запис, рішення щодо виплат ухвалять після особистої співбесіди.

"Зверніть увагу: заповнення цієї форми є лише записом до електронної черги до пункту збору даних у м. Вінниця. Остаточне рішення про виплату приймається лише після особистої співбесіди з фахівцем фонду", — йдеться у повідомленні.

Заздалегідь слід підготувати такі документи:

паспорт громадянина;

ідентифікаційний код;

свідоцтво про народження дітей;

номер банківського рахунку для виплат;

документ з підтвердженням групи вразливості;

контактний номер телефону.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що БФ "Карітас України" надає фінансову підтримку громадянам, які через війну переїхали в інші регіони. За програмою, найбільш вразливі категорії населення отримають виплати, за які можна купити паливо для зимового періоду. Зокрема, люди похилого віку (від 60 років) та особи з інвалідністю (І-ІІ група). Така можливість доступна громадянам у Полтавському регіоні.

Ще Новини.LIVE писали, що наприкінці літа триває реалізація проєкту MESH за фінансової підтримки Гуманітарного фонду, що передбачає надання двох видів грошової допомоги. Виплати передбачені для започаткування та розвитку власної справи. Громадянам будуть доступні фінансові гранти на розвиток бізнесу, у сумі до 31 900 грн. Скористатися такою можливістю можуть жителі Миколаївського, Дніпропетровського та Херсонського регіонів.