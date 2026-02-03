Відео
Головна Фінанси UNHCR виплачує українцям по 3,6 тис. грн у лютому — умови

UNHCR виплачує українцям по 3,6 тис. грн у лютому — умови

Ua ru
Дата публікації: 3 лютого 2026 08:00
Виплати UNHCR Ukraine — де ще приймають заявки на грошову допомогу у розмірі 3,6 тис. грн
Жінка тримає гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

UNHCR Ukraine, що є представництвом Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, працює в Одесі у лютому 2026 року. В рамках програми підтримки жителів вразливих категорій можна подати заявку на грошову допомогу у розмірі 3,6 тис. грн. 

Про це йдеться у повідомленні організації у Telegram.

Читайте також:

Детальніше про надання допомоги в Одесі

UNHCR Ukraine у лютому продовжує надавати підтримку для біженців, шукачів притулку та переселенців під час війни. Зокрема, виплати можуть оформити жителі Одеси. Претенденти отримають фіндопомогу у розмірі 3,6 тис. грн на кожного члена родини (терміном три місяці). Максимально виплата для однієї людини може становити 10,8 тис. грн.

Приймають заявки від двох категорій громадян:

  1. Внутрішніх переселенців, яким довелося залишити небезпечні місця за попередні пів року/прибули на свою звичну адресу проживання;
  2. Біженців, які виїжджали з країни через війну після 24 лютого 2022-го, однак згодом повернулися додому.

Фіндопомога для цих категорій громадян буде доступна за умови відсутності подібної підтримки від інших організацій упродовж останніх трьох місяців.Ще треба мати одну з вразливостей:

  • родина, що складається з самотнього батька/матері з неповнолітніми літніми дітьми, особами похилого віку від 55 років;
  • домогосподарства, куди входять лише люди старшого та похилого віку, яким понад 55 років;
  • родини з громадянами, яким більш ніж 55 років, мають неповнолітніх дітей;
  • домогосподарства з особами з групою інвалідності/тяжкими хворобами.

При цьому фінансово-економічний стан заявників має бути низьким: дохід на одну людину в родині не повинен перевищувати суму у 6,3 тис. грн.

Як оформити допомогу в Одесі

Згідно з правилами, жителі м. Одеса зможуть зареєструватися у програмі на виплати у лютому, подавши заявки. Організація час від часу відкриває запис на виплати як тільки-но роздадуть допомогу за попередніми списками.

Після цього громадяни отримають номер в черзі для нарахування коштів.

Офіс працює за адресою: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 103а. Графік роботи: Пн — Пт з 9:00 — 16:30.

Раніше ми писали, що в одній з областей відкрили реєстрацію у програмі підтримки вразливих категорій громадян. Зокрема, для участі запрошують домогосподарства з пенсіонерами чи особами з інвалідністю.

Ще повідомлялося, що в Україні реалізують програму з надання бізнес-грантів в аграрній сфері. В її рамках можна отримати до 4 тис. доларів.  

виплати фінансова допомога гроші допомога грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
