ПриватБанк виплатить по 2 000 грн на картки у вересні: хто отримає

Деякі клієнти ПриватБанку отримають 2 000 грн у вересні
У вересні 2026 року державна фінустанова "ПриватБанк" у рамках реалізації урядової програми нарахує частині клієнтів по 2 000 грн. Для того, щоб скористатися можливістю отримати кошти, необхідно дотриматися вимог та відкрити спеціальний рахунок для нарахування виплат.
Про те, за яких умов банк виплатить кошти, розповідають Новини.LIVE.
Хто з клієнтів ПриватБанку отримає 2 000 грн у вересні
Восени звернутися із запитом на нарахування коштів можуть українські громадяни, вік яких перевищує 40 років. Згідно з правилами урядової програми "Скринінг здоров’я 40+", виплати надають на здійснення медичних обстежень.
У рамках реалізації нової урядової ініціативи українці зможуть пройти безкоштовно перевірку на предмет наявності захворювань, характерних для людей старшого віку, а держава покриє витрати у межах заявленої суми.
Комплексне медобстеження через державний ПриватБанк покликане покращити загальні показники здоров'я українців, адже спрямоване на ранню діагностику найбільш поширених хвороб. Йдеться про виявлення:
- Хвороб системи кровообігу;
- Хронічного захворювання обміну речовин, пов'язаного з порушенням вироблення інсуліну або його засвоєння;
- Порушення ментального здоров'я.
У вересні такою можливістю можуть скористатись всі, хто на цей момент відсвяткував 40-річчя, відкривши спецрахунок.
Як ПриватБанк нарахує виплати
За умовами, щоб отримати нарахування грошової допомоги у рамках нацпрограми, передусім необхідно мати спеціальну картку від ПриватБанку.
Наявні два варіанти для виплати коштів, залежно від того, доступні людині цифрові сервіси, чи ні:
- нарахування на віртуальні картки для виплат;
- виплата коштів на пластикові спецкартки.
За першого способу отримання виплат, без звернення до банку, достатньо мати:
- смартфон, що підтримує NFC;
- застосунок державних послуг "Дія";
- е-документ для підтвердження особи (ID-картки).
Якщо клієнт не користується сучасними гаджетами з NFC, то необхідно особисто прибути до банківського відділення та замовити фізичну картку.
Після отримання картки необхідно буде звернутися в Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) та подати заявку.
Гроші, нараховані на таку картку, дозволятиметься використати виключно на медичні послуги в закладах охорони здоров'я, які:
- мають коди діяльності — MCC 8011, 8062, 8099, 8071;
- зареєстровані в програмі Міністерства охорони здоров'я.
Зняття коштів у вигляді готівки чи здійснення переказів на інші рахунки з таких карток буде неможливо.
Раніше Новини.LIVE повідомляли про те, що ПриватБанк повертає кешбек у разі оплати послуг через "Приват24". Однак компенсації доступні лише для власників карток Mastercard. У рамках програми можна отримати кілька тисяч гривень, а діятиме вона лише до 15 жовтня цього року. Щоб взяти участь у розіграші, необхідно здійснити сім оплат.
Також Новини.LIVE писали, що до 30 вересня цього року бізнес-клієнтам, які мають картки Visa Business GO від ПриватБанку, надають знижки під час купівлі бензину, дизпального та автогазу у мережі WOG за зниженою ціною. Йдеться про збільшену знижку за умови придбання від 25 літрів пального. А саме: 8 грн/л — за бензин і дизпальне, 4 грн/л — за газ.