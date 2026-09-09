ПриватБанк виплатить по 2 000 грн на картки у вересні: хто отримає

Перехожі на тлі банківського відділення. Фото: Новини.LIVE

У вересні 2026 року державна фінустанова "ПриватБанк" у рамках реалізації урядової програми нарахує частині клієнтів по 2 000 грн. Для того, щоб скористатися можливістю отримати кошти, необхідно дотриматися вимог та відкрити спеціальний рахунок для нарахування виплат.

Про те, за яких умов банк виплатить кошти, розповідають Новини.LIVE.

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Хто з клієнтів ПриватБанку отримає 2 000 грн у вересні

Восени звернутися із запитом на нарахування коштів можуть українські громадяни, вік яких перевищує 40 років. Згідно з правилами урядової програми "Скринінг здоров’я 40+", виплати надають на здійснення медичних обстежень.

У рамках реалізації нової урядової ініціативи українці зможуть пройти безкоштовно перевірку на предмет наявності захворювань, характерних для людей старшого віку, а держава покриє витрати у межах заявленої суми.

Комплексне медобстеження через державний ПриватБанк покликане покращити загальні показники здоров'я українців, адже спрямоване на ранню діагностику найбільш поширених хвороб. Йдеться про виявлення:

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Хвороб системи кровообігу;

Хронічного захворювання обміну речовин, пов'язаного з порушенням вироблення інсуліну або його засвоєння;

Порушення ментального здоров'я.

У вересні такою можливістю можуть скористатись всі, хто на цей момент відсвяткував 40-річчя, відкривши спецрахунок.

Як ПриватБанк нарахує виплати

За умовами, щоб отримати нарахування грошової допомоги у рамках нацпрограми, передусім необхідно мати спеціальну картку від ПриватБанку.

Наявні два варіанти для виплати коштів, залежно від того, доступні людині цифрові сервіси, чи ні:

нарахування на віртуальні картки для виплат;

виплата коштів на пластикові спецкартки.

За першого способу отримання виплат, без звернення до банку, достатньо мати:

смартфон, що підтримує NFC;

застосунок державних послуг "Дія";

е-документ для підтвердження особи (ID-картки).

Якщо клієнт не користується сучасними гаджетами з NFC, то необхідно особисто прибути до банківського відділення та замовити фізичну картку.

Після отримання картки необхідно буде звернутися в Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) та подати заявку.

Гроші, нараховані на таку картку, дозволятиметься використати виключно на медичні послуги в закладах охорони здоров'я, які:

мають коди діяльності — MCC 8011, 8062, 8099, 8071;

зареєстровані в програмі Міністерства охорони здоров'я.

Зняття коштів у вигляді готівки чи здійснення переказів на інші рахунки з таких карток буде неможливо.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про те, що ПриватБанк повертає кешбек у разі оплати послуг через "Приват24". Однак компенсації доступні лише для власників карток Mastercard. У рамках програми можна отримати кілька тисяч гривень, а діятиме вона лише до 15 жовтня цього року. Щоб взяти участь у розіграші, необхідно здійснити сім оплат.

Також Новини.LIVE писали, що до 30 вересня цього року бізнес-клієнтам, які мають картки Visa Business GO від ПриватБанку, надають знижки під час купівлі бензину, дизпального та автогазу у мережі WOG за зниженою ціною. Йдеться про збільшену знижку за умови придбання від 25 літрів пального. А саме: 8 грн/л — за бензин і дизпальне, 4 грн/л — за газ.