Посвідчення учасника бойових дій. Фото: Міноборони

З 1 січня 2027 року пенсійна надбавка для учасників бойових дій може збільшитися з 648,75 до 719,50 гривні на місяць. Такий перерахунок передбачений у разі затвердження нового прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, закладеного в проєкті державного бюджету. Відповідно, щомісячна доплата зросте на 70,75 гривні.

Про це повідомили на національному медіапорталі "Ветеран", передають Новини.LIVE.

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Як зміниться пенсійна надбавка для УБД у 2027 році

Учасникам бойових дій передбачене підвищення пенсії в розмірі 25% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Це встановлено статтею 12 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

У 2026 році прожитковий мінімум для цієї категорії становить 2 595 гривень, тому щомісячна надбавка дорівнює 648,75 гривні.

Водночас у проєкті державного бюджету на 2027 рік пропонують збільшити прожитковий мінімум для непрацездатних осіб до 2 878 гривень. Якщо цей показник затвердять, пенсійна доплата для УБД становитиме 719,50 гривні на місяць.

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Таким чином, розмір щомісячного підвищення може зрости на 70,75 гривні. За 12 місяців це дасть додаткові 849 гривень порівняно з нинішнім розміром надбавки.

Важливо, що станом на жовтень 2026 року зазначені показники на наступний рік передбачені проєктом бюджету. Остаточні суми залежатимуть від ухваленого закону про Державний бюджет України на 2027 рік.

Хто має право на підвищення пенсії

Щомісячна надбавка передбачена для громадян, які мають офіційний статус учасника бойових дій та отримують пенсію або іншу передбачену законом виплату замість неї.

Право на таке підвищення мають ветерани, які завершили військову службу, а також інші пенсіонери зі статусом УБД. Визначальним є наявність відповідного статусу та права на пенсійне забезпечення, а не конкретний рік участі в бойових діях.

Надбавку нараховують додатково до основної пенсії. Вона є окремою гарантією соціального захисту та не тотожна іншим виплатам для ветеранів, зокрема щорічній разовій допомозі до Дня Незалежності України.

Чи потрібно подавати заяву до Пенсійного фонду

Якщо Пенсійний фонд України вже має необхідні відомості про статус учасника бойових дій і надбавку призначено, перерахунок у зв’язку зі зміною прожиткового мінімуму має відбутися без повторного звернення.

Якщо ж підвищення до пенсії не встановлено або людина нещодавно отримала статус УБД, потрібно звернутися до Пенсійного фонду для оформлення виплати.

Для підтвердження права на надбавку можуть знадобитися паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, пенсійне посвідчення та документ, що підтверджує статус учасника бойових дій.

Звернутися можна до сервісного центру Пенсійного фонду України або скористатися його електронним порталом.

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